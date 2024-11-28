再籲開放陸生　陸委會：別怕學生來台讀書與居住

▲馬英九陸生團今日拜訪政大。（圖／記者任以芳攝）

記者陳冠宇／台北報導

馬英九基金會邀請大陸7所大學共40名師生組團訪台，包括奧運桌球6金選手馬龍、奧運射擊金牌楊倩等人，引發關注。陸委會藉此機會呼籲陸方開放陸生來台，「不要害怕讓學生來台灣讀書，不要害怕讓學生來台灣居住」，才有助於兩岸的青年真正互相理解。

今（28）日的例行記者會上，陸委會副主委梁文傑於媒體提問前主動表示，政府一向支持符合法令規定、健康有序的兩岸學生交流，對於馬英九陸生團，陸委會給予很多支持，不過這種短暫、參訪團式的青年交流，對於體會台灣的人文社會有所局限。

梁文傑說，我方認為，讓所有陸生在不設前提、沒有政治的環境下，自由、自主、自在地在台灣與學生交流互動，才能夠體驗台灣的真實面貌。而我方從去年疫情結束之後，就不斷呼籲對岸開放學生來台灣就讀。

但是梁文傑指出，大陸從2020年4月份宣布暫停陸生來台就學之後，迄今超過四年沒有恢復，我方為了爭取讓陸生來台，去年特別把陸生納入健保制度當中，可惜大陸始終沒有回應。

藉此機會，梁文傑再次強烈呼籲大陸，對於學生的交流能夠做到真正沒有統戰意味的開放與交流。

梁文傑還說，中共方面如果真的想要讓兩岸的青年交流，「那就不要害怕讓學生來台灣讀書，不要害怕讓學生來台灣居住」，「所謂走親走近，你光是去一個國家幾天的旅遊行程，絕對不會理解這個國家的人文風貌」，這樣才有助於兩岸的青年真正互相理解。

至於馬英九陸生團成員具有中共黨員身分，是否為統戰？梁文傑說，這次陸生團的組成「當然是有精心挑選過的」，我方認為，在正常的狀況之下，來台的學生應該是各式各樣、各種意見、各種成分都有的，「這樣才叫做正常」。