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「Popeyes台北101店」12／4開幕！雞塊、薯條限時免費送

▲網路代購喊出1000元！Popeyes炸雞開幕首3日每人限購3份。（圖／記者黃士原攝）

▲Popeyes全台第3家門市插旗101。（圖／記者黃士原攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

美國連鎖速食店「Popeyes」今（29日）宣布，台灣3號店「台北101門市」將於12月4日上午11時開幕。當天除了有小鮮肉雞塊免費送等開幕優惠，也將推出101限定款「登峰造極海陸堡」，選用布里歐麵包夾著酥脆炸雞、鮮美蝦排，搭配濃郁檸檬奶油乳酪醬汁及新鮮萵苣。

Popeyes今年5月登台，1號店插旗台北車站商圈，第2家門市則進駐大巨蛋商圈，今日宣布第3間門市落腳台北101，將於12月4日開幕，並祭出一系列開幕優惠，有小鮮肉雞塊、肯瓊脆脆薯條免費送。

▲網路代購喊出1000元！Popeyes炸雞開幕首3日每人限購3份。（圖／記者黃士原攝）

▲開幕首3日送限量肯瓊脆脆薯條。

Popeyes台北101門市12月4日限時1天，凡前101名消費者點餐就送鬆脆小鮮肉雞塊1份（5塊），每人限送1份；12月6日前則加碼推買套餐送肯瓊脆脆薯條小份1份，每日限量101份，送完為止。

▲網路代購喊出1000元！Popeyes炸雞開幕首3日每人限購3份。（圖／記者黃士原攝）

▲招牌勁厚布里歐雞腿堡必吃。

Popeyes炸雞主打使用肯瓊秘方醃製12小時，再進行20次手工裹粉翻攪，接著以牛油炸製，打造香脆多汁的口感，堅持經典的美式路易斯安那風味，從極磅爽脆炸雞到招牌勁厚布里歐雞腿堡皆能吃到濃郁南部美味

此外，業者還提供雞胸肉切塊烹炸的鬆脆小鮮肉雞塊、每隻雞只取2塊製作的鬆脆雞柳條、依循秘方食譜的私房秘製比司吉、以肯瓊香料製作的肯瓊裹漿脆脆薯條，以及正統路易斯安那家常菜─靈魂起司三重奏通心麵等選擇。

Popeyes台北101門市資訊
地點：101購物中心B1
開幕日期：12月4日11:00

▲▼韓式炸雞「BHC炸雞」登台。（圖／記者蕭筠攝）

▲人氣韓式炸雞「BHC炸雞」登台。（圖／記者蕭筠攝，下同）

韓劇《來自星星的你》千頌伊（全智賢飾）最愛「BHC炸雞」也在11月初正式登台，台灣首店開在大巨蛋B2，首波推出6款炸雞口味，皆是使用大成新鮮冷藏雞肉製成，且為滿足台灣人喜好，選用大棒腿、小棒腿、二節翅及去骨腿塊共4部位，並以韓國原裝進口葵花籽油現點現炸，搭配2段式油炸工序，提升風味及脆度。

▲▼韓式炸雞「BHC炸雞」登台。（圖／記者蕭筠攝）

▲星星炸雞是招牌必吃。

炸雞口味TOP3首推「星星炸雞」，雞肉外層包裹著酥脆麵衣，結合濃郁起司、香甜大蒜及洋蔥巴西里調製成的星星粉，還能搭配起司優格醬沾著吃；「金王炸雞」則是把金黃炸雞刷上蜂蜜及特製大蒜醬；「醬王炸雞」的炸雞裹上以醬油為基底製成的秘製醬汁，搭配些許辣椒、芝麻點綴，香氣十足。另外還有「原味復古炸雞」、「火辣復古炸雞」及經典「洋釀炸雞」選擇。

▲▼韓式炸雞「BHC炸雞」登台。（圖／記者蕭筠攝）

▲韓食點心要吃起司球。

韓食點心、小吃則必吃「起司球」，有提供原味及星星口味，大口咬下炸出牽絲起司，搭配特製星星粉口感更升級，售價199元起；「粉紅醬炒年糕」，顛覆傳統辣炒年糕，選用濃郁奶香結合辣味製成醬汁，包裹在Q彈年糕上；還有星星雞皮、星星年糕熱狗串、豬肉豆腐鍋等選擇。

BHC炸雞皆提供M、L及XL共3種不同份量選擇，適合1人小食到6人共享，先是選擇喜歡口味，再選擇炸雞部位有「翅腿組合」及「去骨腿塊」，售價最低199元起至599元不等。

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