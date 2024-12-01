新北教育局提昇職場情緒力　推廣社會情緒學習

▲教育局行政主管社會情緒學習培訓合影。

圖、文／新北市政府教育局提供

數位溝通主導的時代，人人都需要社會情緒學習！新北市教育局重視友善職場與教育環境，自113學年度起推廣三年社會情緒學習SEL Plus計畫，除了在校園融入班級經營與課程設計學習，也從教育局做起，辦理行政主管社會情緒學習培訓，透過以正向心理學取向的幸福觀點課程學習如何情緒自我覺察、非暴力溝通、培養復原力，結合理論與實務提升教育行政人員職場情緒力，建立和諧職場工作環境。

快速變化的社會趨勢與教育環境，情緒管理能力已成為每位領導人及教育人員必須掌握的核心技能。教育局自113學年度以品德價值為核心，攜手產官學界推出三年社會情緒學習SEL Plus計畫，目前已培訓200位以上的種子教師，將社會情緒學習深耕校園，協助教師將SEL議題融入班級經營與課程設計，提昇親師生正向互動，致力守護親師生心理健康。

教育局長張明文日前率領教育局行政管理人員一起參與社會情緒學習培訓課程，邀請國立臺北教育大學正向發展與社會情緒學習中心主任林偉文教授分享「社會情緒學習在職場工作上的應用」，以正向心理學取向的幸福觀點，帶領認識SEE Learning社會、情緒及倫理學習，透過理論分析及運用一分鐘接地練習、分享記憶中溫暖記憶及情緒卡識別等實際互動體驗，讓參與人員理解如何自我覺察、辨識調節情緒、創傷知情、培養復原力到學習如何用善意非暴力溝通等，參與人員如同置身於一場充滿溫暖與啟發的學習之旅，在課程中不僅加深對社會情緒學習的理論認識，也透過實際操作增強了在職場與教育現場中的應用能力。候用校長薛秀玉表示，此次培訓讓自己在情緒管理與溝通技巧上獲益良多，並期待將所學融入日常工作與教學實踐，幫助更多學生與同仁感受到SEL的價值，進一步提升教育現場的正向氛圍與心理健康支持。

▲透過情緒牌卡互動辨識情緒並自我覺察，同時藉由聆聽他人說話進行社會覺察。

▲社會情緒學習培訓非暴力溝通模擬演練。

教育局表示，除重視提升職場情緒力，校園中不同教育階段推動社會情緒學習方式有其不同專業需求考量，例如在國小階段，學童通常較不擅長用語言表達情緒，專任輔導老師可透過情緒小團體的帶領，以肢體律動等多元形式幫助表達情緒樣貌，進一步進行情緒辨識；國中階段則隨著學生年齡及心智成長，人際互動與需求增加，社會情緒學習可由導師與專任輔導老師協作將SEL融入班級經營，並進行情緒穩定與正向回應訓練，像是教師可利用每天10至15分鐘的簡單互動啟發學生分享想法：「今天的朝會讓你感受如何？」或「最近讓你為班級感到驕傲的事是什麼？」透過融入日常的簡單問答，教師能更了解學生內心世界，學生也更能學會尊重與理解彼此的差異。

▲▼透過班級經營導入社會情緒學習有助於支持學生並促進正向人際互動。

教育局長張明文表示，透過SEL學習實踐，能協助每個人更好地理解並處理自身情緒、增強自我覺察、提升仁慈與同理心，在壓力和挑戰面前保持冷靜積極心態。教育局持續積極規劃教育主管行政人員及各類教師增能培訓，鼓勵各單位及學校推動SEL課程，同時將在分區志工教育訓練及家長講座等納入相關課程，將「社會情緒學習及身心健康」視為實踐社會責任的關鍵，提供師長、家長與志工支持，具備與孩子進行更好對話的能力，共同探討成長與問題解決途徑，從而促進情緒調節和社交能力發展，整體提升親師生健康幸福感。

