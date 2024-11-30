嘉市社區化多元服務成果展　展現活力與永續發展願景

▲▼ 「社區共生 世代共融」福利社區化多元服務成果展 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府於今（30）日在中央廣場盛大舉辦「社區共生 世代共融」福利社區化多元服務成果展，嘉義市長黃敏惠特別出席，感受社區營造的活力與成果。活動除有社區團隊精采表演，更有51個社區成果及政策宣導攤位，匯集嘉義市福利社區化大旗艦計畫5個協力社區、40個社區照顧關懷據點、悠活計畫提案社區、嘉義市長期照顧管理中心及社團法人嘉義市生命線協會等單位參與。現場攤位展示了豐富的環保隔熱墊、木工手作藝品及富有在地特色的社區產業等，讓今天的嘉義市熱鬧滾滾，並且充滿社區的溫馨與歡樂。

黃敏惠市長開心分享，在市府持續的輔導及陪伴下，近年來嘉義市社區的量能大爆發，社區工作成果獨占鰲頭，不僅在中央108、112年全國金卓越社區選拔中以全壘打的佳績，拔得各縣市頭籌外，更展現在福利社區化推動、社區照顧、青年人才培力、環境永續、韌性社區、社區治安、文化傳統保持與發展各方面均有傲人績效，西區福民社區更是為嘉義市寫下歷史，勇奪第一個銅質卓越獎的殊榮；另東區精忠社區榮獲卓越獎、西區何庄社區榮獲績效組優等獎。為了備戰114年度中央金卓越社區選拔，市府113年度亦辦理嘉義市社區評鑑，評選出9個績優單位未來將代表本市參加全國社區評選再創佳績。

黃敏惠市長分享，很高興今日能藉福利社區化多元服務成果典禮，為各績優社區頒發獎牌。社區能獲得這樣的好成績，有賴社區發展協會理事長的領導及社區幹部與志工們的努力，感謝大家的奉獻與付出，才能締造嘉義市蟬聯幸福城市第1名的紀錄，這份榮耀是屬於每位市民的。期待未來大手牽小手，能有更多社區長輩、小朋友們一同參與社區營造，也期待更多的男性市民投身社區，在多元的社區營造議題中找到感興趣的部份，一同參與。

社會處長李思賢表示，隨著我國在2025年即將邁入超高齡社會，嘉義市致力於將社區功能再升級，除了既有的社區凝聚意識活動外，更透過社區青年培力(青年人才優化、洄嘉青年)、社區幹部訓練、組織改造、實地輔導等方式，讓社區功能再提升、滿足社區照顧需求並促進社區共生與老幼共照，本市迄今已布建了40個社區照顧關懷據點及22個醫事巷弄長照站、7個花甲食堂，遍布在嘉義市各角落，讓長者在熟悉及可近的環境下接受關懷，全方位照顧長者的身心靈健康，藉由老人間的互動，強化老人健康促進，改善其飲食、運動等日常生活行為，致力打造更好更完善的照顧網。針對獨居長輩，亦委託社團法人嘉義市生命線協會辦理「在宅及機構內無家屬老人輔導服務方案」、獨居老人居家環境用電安全檢查及照明汰換、導入AR或VR等數位科技，促進及刺激長輩學習知能及動力等政策。今天成果展許多據點長輩參與演出，同時有據點及社區產業、男性工棚、悠活社區、社區防暴、惜食惜物再升級等靜態成果展示，不僅看到高齡者的活力與創意，也讓大、小朋友都能在舞台上展現自我。

此外，市府透過推動「悠活社區 在嘉好幸福」福利社區化多元服務專案補助計畫、男性工棚等專案計畫，輔導社區創新並回應社會需求，如同慶安社區提案的「慶安阿嬤的灶腳」及「惜物水電維修站」計畫，讓社區共照及環境永續觀念深植社區。

成果展同時展示113年度獲得衛生福利部肯定獲得福利社區化旗艦型計畫專案補助成果。旗艦計畫由東區興仁社區提案，帶領本市東區4個潛力(新店社區)及起步型(興村、神農、後湖)社區，以當前國安危機—少子女化議題為材，以實驗及社區創新的精神，嘗試以社區的角度共同思考因應對策，減緩少子女化帶來的社會衝擊，喚起更多社會大眾的育兒意願。

社區組織功能不斷升級，除了建立跨社區合作的共好模式外，更需要政府、民間組織共同投入，同時將惜食惜物、環境永續、高齡友善等永續目標深植於社區中。透過今年的成果展，看到咱嘉義市的社區老、中、青三代，一同歡歡喜喜享受在今天的社區聯合成果展之中，讓我們打造「全齡共享世代宜居、世世代代好徛起 大大小小隴佮意」的幸福嘉義市。