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嘉市代天宮環保金爐開爐　落實市府低碳永續環保政策

▲▼ 嘉義市代天宮環保金爐 。（圖／嘉義市政府提供）

▲黃敏惠市長為環保金爐開爐。（圖／嘉義市政府提供） 

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義代天宮為響應市府低碳永續環保政策，歷經幾十年來的奮鬥，今(29)日舉行環保金爐落成啟用典禮。嘉義市長黃敏惠到場擔任財庫官，為環保金爐進行開爐點火，並與宮主林芳玉、主委陳建宏、南鯤鯓代天府祭典組長黃禹龍、市議員、白蓮宮主委陳德川等貴賓共同上香，響應市府推動新永續淨零政策的遠見。

▲▼ 代天宮環保金爐開爐大典 黃敏惠市長誇讚共同響應新永續淨零 。（圖／嘉義市政府提供）

▲黃敏惠市長等人上香參拜。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長表示，面對極端氣候影響，市府推動十大旗艦新永續淨零，感謝大家共同響應，也感謝嘉義代天宮林宮主、陳主委暨全體委員、及各位信徒的慷慨解囊、盡心盡力，建造符合現代環保的環保金爐。環保金爐除打造一個無煙害、無灰燼的良好燒香祈福環境，為環境保護盡一份心力，也在傳統信仰與環境保護之間取得平衡。黃敏惠市長也呼籲，颱風過後仍需多注意環境清潔，尤以登革熱疫情仍未消散，市民可以遵循「巡、到、清、刷」四字訣，必要的消毒大家一起落實，保護家園健康平安。相信只要大家有心嘉義會越來越好，一起共同建立全齡共享、世代宜居的幸福城市。

▲▼ 代天宮環保金爐開爐大典 黃敏惠市長誇讚共同響應新永續淨零 。（圖／嘉義市政府提供）

代天宮環保金爐高約15米、寬5米、建造經費約220萬元，正式啟用後，不僅結合污染防制設備且只專門焚燒紙錢，更可減少紙錢燃燒造成的空氣污染問題。

▲▼ 代天宮環保金爐開爐大典 黃敏惠市長誇讚共同響應新永續淨零 。（圖／嘉義市政府提供）

▲廟方環保金爐設備 。（圖／嘉義市政府提供）

代天宮屬庄廟性質，廟址位於舊聚落竹圍仔的西北方，戰後逐漸有來自雲林縣沿海各村的居民遷移至此。代天宮創建人林富從南鯤鯓分靈五府千歲，原供奉於家祠，由於濟世救人，信徒漸增，為感懷聖蹟，信徒乃籌資建廟，民國51年創建。民國70年重新翻修，並同祀觀世音菩薩、註生娘娘、福德正神。

 

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嘉市代天宮環保金爐低碳永續環保

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