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嘉市「基層人員服務力升級標竿學習營」　 激發感動熱情服務力

▲▼「基層人員服務力升級標竿學習營」 激發感動熱情服務力。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼「基層人員服務力升級標竿學習營」 激發感動熱情服務力。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

市府人事處與行政處為激發同仁感動熱情服務力，建立正向人際溝通與互動，聯合辦理「基層人員服務力升級標竿學習營」，期勉同仁能運用同理心及建立正向服務心態，主動積極提升服務品質與向心力，並透過政府服務獎標竿案例分享，學習為民服務融入溫暖與溫度、跨領域合作、創新與改變，進而提升行政效能。

▲▼「基層人員服務力升級標竿學習營」 激發感動熱情服務力。（圖／記者翁伊森翻攝）

市長黃敏惠表示，每位同仁都非常重要，你任何作為都為市府打造重要形象，你可能透過在第一線、電話中、視訊或電子郵件的服務，展現嘉義市人熱情的特質，同時我們必須有創新的思維，如復古英倫風的電動公車，及今天全國首發YouBike 2.0E電力輔助自行車，在在顯示同仁創新的作為；希望各位同仁能將這團隊當成是你可以成長、奉獻及生活愉快的地方，共同打造嘉義市成為全齡共享、世代宜居的城市。

▲▼「基層人員服務力升級標竿學習營」 激發感動熱情服務力。（圖／記者翁伊森翻攝）

此次研習對象為市府及所屬機關約聘僱人員、技工工友、測量助理及臨時人員等約50餘人，活動內容特別邀請中正大學育成中心婦女創業講師廖桂香講授「提升感動熱情服務力、打造有溫度的戰鬥團隊」及標竿學習-政府服務獎入圍案例簡報，由警察局分享「防治交通事故從事故處理開始」、衛生局「守護嘉e人」及消防局「樂活在嘉守護您」等三個局處分享如何發揮溫暖服務、創新與改變，最後由本府人事處與行政處提供同仁公開諮詢平臺「綜合座談Q&A」，同仁收獲滿滿。

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