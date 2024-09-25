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改口認了！嘉市議員戴寧涉詐領助理費二審　出庭落淚願繳回431萬

▲嘉義市四連霸無黨市議員戴寧被控涉詐領助理費，一審將她判刑10年6月，台南高分院開庭審理時，戴寧聲淚俱下表示認罪，願於年底前繳回431萬元不法所得。（圖／翻攝自戴寧臉書，下同）

▲嘉義市四連霸無黨市議員戴寧被控涉詐領助理費，一審將判刑10年6月。（圖／翻攝自戴寧臉書）

記者林東良／台南報導

嘉義市四連霸無黨市議員戴寧被控涉詐領助理費，一審遭判10年6月，沒收431萬多元不法所得，戴寧上訴二審，台南高分院25日開庭審理時，戴寧一改之前無罪聲明，聲淚俱下表示認罪願承擔責任，坦承知道有些助理是掛名，並願於年底前繳回431萬元不法所得。

台南高分院傳喚戴寧胞弟以證人身分出庭，他稱曾任8屆的議員爸爸戴建三，因2005年涉賄選被判有罪，才以親情壓力逼姊姊戴寧從台北回嘉義接棒參選，姊姊原本不願意放棄在台北打拚多年的努力成果，但最後在2008年父親下最後通牒，並揚言斷絕父女關係下，姊姊才被迫回嘉義參選。

戴寧胞弟說，姊姊沒有從政過，都是以父親當議員模式來僱用助理或公費助理，直到2020年姊姊參選立委，父親罹癌後，姊姊才完全處理僱用助理事宜。他還說當時姊姊曾為爭取僱用第1位私人助理作為公費助理，造成父女爭吵半年以上，還鬧家庭革命，因為僱用助理都是戴父全權主導。

開庭時戴寧一度情緒激動並低聲啜泣，審判長詢問原委，並詢問是否需暫時休庭平復情緒？律師則回應說，戴寧為了認罪這事情緒起伏大。戴寧表示她原本在台北投資公司，在父親親情壓力下，才回嘉義代父參選，很感謝嘉義鄉親支持，第1次參選就順利當選，但其實在她的人生規劃裡，並沒有從政這條路。

戴寧說，她在父親服務處內，一切都是從零開始，她當選議員後都由父親全權作主，當時她對如何僱用助理都不清楚，因為這些都是父親在處理，當時她知道有些助理是掛名的，這部分其弟也已說明，但她身為議員也有責任，她願意承擔責任。戴寧說到她過去與父親為另設服務處之事，發生許多爭執之過往，也悲從心來落淚哽咽。

戴寧說她有與律師討論，願意繳回一審法官認定之不法所得431萬多元，惟因這筆錢對她而言並非小數目，希望法官寬限她可以在今年12月底繳回這筆錢。

據了解，戴寧被嘉義地檢署指控，自2010年3月1日起擔任嘉義市議員至今，涉嫌利用職務機會詐取財物犯意，自2012年6月起到2022年2月間止，以陳姓男子等4人名義詐領公費助理費用，使嘉義市議會承辦人陷於錯誤，按月將4人薪資及年終工作獎金匯入4人帳戶，以詐取不法所得。

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