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英國下議院投票支持安樂死法案　允壽命不到6月絕症者結束生命

▲▼ 英國國會下議院29日針對安樂死法案進行表決。圖為法院外群眾。（圖／達志影像／美聯社）

▲華爾街日報形容，此次投票被廣泛視為具有歷史意義，堪比1967年墮胎合法化的舉措。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

英國國會下議院29日針對安樂死相關法案進行表決，歷經5小時激烈辯論交鋒，最終以330票贊成、275票反對獲得通過。此法案現階段尚未通過立法，仍需進行後續流程並獲得上議院通過，且授權立法階段可能將改變法案部分細節，華爾街日報形容，此次投票被廣泛視為具有歷史意義，堪比1967年墮胎合法化的舉措。

衛報、BBC等報導，這項法案名為「成年絕症患者（終結生命）法案」（Terminally Ill Adults (End of Life) Bill），將允許英格蘭與威爾斯地區身患絕症、被診斷壽命不到6個月的成年人尋求醫療輔助死亡，也就是有權選擇透過服用藥物等方式結束性命，事前必須取得2名醫師與1名法官批准。

內容要點如下：
1.申請者必須是英格蘭和威爾斯居民，年滿18歲，並在社區診所登記至少12個月。
2.必須擁有做出選擇的精神能力，在不受脅迫或壓力的情況之下，表達明確、堅定、知情的意願。
3.預期壽命不到6個月。
4.申請者必須給出2份聲明宣言，由本人或是代理人見證簽名。
5.必須有2名獨立醫師確認申請者符合資格，中間至少間隔7日。
6.高等法院必須聽取至少一名醫師的意見，也可對安樂死申請者或是被認定合適者提問，並做出裁決。在法官批准裁決之後，還要再過14天才能執行（部份情況可縮短至48小時）。

▲▼ 英國國會下議院29日針對安樂死法案進行表決。圖為法院外群眾。（圖／達志影像／美聯社）

▲依據法案，申請者必須取得2名醫師與1名法官批准。（圖／達志影像／美聯社）

依據法案，醫師可準備藥物，但執行期間必須由申請者自行服用，任何人包括醫師在內皆不被允許替患者施用藥物。醫師會陪在患者身邊，直到患者自行服用藥物死亡，患者也能臨時決定不服用，在這種情況下，醫師必須立即取走藥物。

這項法案也規定，任何人施壓、強迫、使用不誠實手段讓特定人士希望結束自身性命，或是誘使特定人士自行服用經批准的藥物，均為非法行為，若觸法可能面臨14年徒刑。

目前法案仍需得到授權立法的支持，接下來還必須走後續流程，也必須獲得上議院通過，且授權立法階段可能會改變部分細節，也可能需要2年的時間才能成為法律。不過華爾街日報形容，這次投票被廣泛視為具有歷史意義，堪比1967年將墮胎合法化的舉措。

▼部分群眾不支持這項法案。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 英國國會下議院29日針對安樂死法案進行表決。圖為法院外群眾。（圖／達志影像／美聯社）

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