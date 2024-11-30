　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

天生擁有雙陰道！網美「百人斬」卻沒人在乎：男人根本有洞就好

▲▼ 天生擁有雙陰道！辣妹同時約會2男　嬌喊「一人一個」不算劈腿 。（圖／翻攝TikTok@annie_charlottee）

▲安妮天生罹患雙子宮畸形。（圖／翻攝TikTok@annie_charlottee，下同。）

記者葉睿涵／編譯

英國26歲色情網美安妮（Annie Charlotte）因罹患「雙子宮畸形」（uterus didelphys），天生就擁有2組子宮與陰道。最近，安妮自曝性經驗，分享了數百男性與她發生關係時的感受，但她認為，多數男人其實根本不在乎她有幾個陰道。

據《每日星報》報導，安妮在16歲進行子宮環植入手術時，首次得知自己的特殊情況。她回憶，自己起初得知情況時感到十分震驚和沮喪，因為她渴望變成「正常人」。在之後的10年裡，她一直努力尋求醫療建議，但由於醫生們對她的病情缺乏認識，經常給出相互矛盾的建議，讓她感到非常挫折。

不過，如今的安妮早已看開，不僅覺得自己的身體很特別，而且還藉著自身的罕病，在成人平台上大賺了一筆。安妮表示，男性對她的特殊身體特徵反應不一。由於從外觀上難以判斷她是否擁有雙陰道，因此多數人即使知道她罹患「雙子宮畸形」，感受上還是好奇大於恐懼，甚至還有男性覺得這種情況很酷，並想了解更多。

而在性方面，安妮形容自己的經歷「超級激烈」，還有性伴侶曾告訴她第二個陰道因大小只有正常陰道的一半，所以較為緊致，但安妮並不認為男性和自己發生關係的經驗與其他女性有太大不同，「我和數百個男人睡過，99.9%的人並不在乎我有幾個陰道」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
花2億元買1根香蕉！陸幣圈富豪現場開吃曝味道
天生擁有雙陰道！網美「百人斬」卻沒人在乎：男人根本有洞就好
台南男剛買飲料9分鐘　倒臥超商前亡
奎丁爆「被其他KOL搶案子」　控廠商差別待遇：我真的便宜又大
快訊／龍潭堵隧道凌晨「整排燈軌」掉落　2車遭殃
20歲女大生吃四物雞進補！隔天大量出血掛急診　醫曝原因
豬閨蜜爆妻「8男5女」多人運動！人夫崩潰湧畫面　網猜內心動機

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

浪費錢又沒用！美藥劑師打槍3種熱銷保健品　綜合維他命上榜

哈瑪斯高官：代表團赴開羅會談　重啟釋放人質和停火談判

天生擁有雙陰道！網美「百人斬」卻沒人在乎：男人根本有洞就好

拜登執政「52萬移民闖美邊境」　10歲男童感恩節被遺棄哭著找爸媽

奈及利亞爆船難！商人趕市集交易竟翻船　至少27死逾百失蹤

停火協議才生效　以偵查到軍事行動攻擊真主黨軍備

美股收紅　道瓊和標普500指數再創新高

他找回逃家2天寵物貓　當晚在家遭抓傷腿「失血過多亡」

波羅的海電纜疑遭中國商船切斷　立陶宛驅逐3位中方使館人員

泰國曼谷工安事故3死10傷 「起重機倒塌」原因曝光

合唱團安可曲唱《台灣尚勇》　熱血爆棚引網讚：看哭正常嗎

張立東接機中華隊被問「來接籃籃？」　陳傑憲一見他「秒送上擁抱」超羨慕！

辰己涼介老婆大跳「台灣尚勇」應援曲　台灣網友朝聖被圈粉了

誰要讓？2車窄巷僵持3mins　保全苦勸網卻歪樓：賴清德？

《異形：羅穆路斯》登Disney+　超狂IP全系列「全面復活」影迷嗨爆

莊昕諺光榮返鄉！澎湖機場爆滿　 啟蒙教練驕傲：抱腿哭變台灣之光

人資看履歷竟只用8秒？　他指重點：第一眼看這裡

莊昕諺光榮回澎湖！　啟蒙教練曝小學趣事

#台北愛樂室內合唱團 安可曲熱血開唱《#台灣尚勇》

陸生團清華女大生超仙　稱讚「台灣好親切！」

浪費錢又沒用！美藥劑師打槍3種熱銷保健品　綜合維他命上榜

哈瑪斯高官：代表團赴開羅會談　重啟釋放人質和停火談判

天生擁有雙陰道！網美「百人斬」卻沒人在乎：男人根本有洞就好

拜登執政「52萬移民闖美邊境」　10歲男童感恩節被遺棄哭著找爸媽

奈及利亞爆船難！商人趕市集交易竟翻船　至少27死逾百失蹤

停火協議才生效　以偵查到軍事行動攻擊真主黨軍備

美股收紅　道瓊和標普500指數再創新高

他找回逃家2天寵物貓　當晚在家遭抓傷腿「失血過多亡」

波羅的海電纜疑遭中國商船切斷　立陶宛驅逐3位中方使館人員

泰國曼谷工安事故3死10傷 「起重機倒塌」原因曝光

浪費錢又沒用！美藥劑師打槍3種熱銷保健品　綜合維他命上榜

赴日必備關西廣域周遊券！搭Kitty新幹線　1招免費在岡山吃喝玩樂

八德重劃區磁吸外地客　在地房仲：4大利多「房市長線可期」

攝影師不藏私「iPhone16拍攝教學」　最推調色盤2步驟拍偽出國大片

哈瑪斯高官：代表團赴開羅會談　重啟釋放人質和停火談判

天生擁有雙陰道！網美「百人斬」卻沒人在乎：男人根本有洞就好

快訊／龍潭堵隧道凌晨「整排燈軌」掉落　2車遭殃

台中轎車碰撞機車！下秒燒成火球　駕駛、乘客燒燙傷緊急送醫

韓網怒批青龍獎腐爛！　「沒追悼金守美」：卻有時間給鄭雨盛發聲

近3年買房年交易不到30件　房仲曝陸人賣屋心態「超殺」

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

國際熱門新聞

北韓女商人遭高射炮「轟成碎片」　嚇壞千人

女囚犯0性行為「離奇懷孕」　獄方查出真相傻眼了

AV女優宣布「懷上繼兄的孩子」

巴西蝦將可賣入中國　這1國蝦農慘了

他找回逃家2天寵物貓　遭抓傷腿出血亡

天生擁有2陰道　百人斬網美曝：男人不在乎

7歲女遭綁架性侵拍片　囚禁12年後逃出

海底電纜遭切斷　立陶宛驅逐3陸使館人員

揚言行刺元首　菲國副總統恐吃官司

曼谷工安事故　起重機倒塌3死10傷

美股收紅　道瓊和標普500指數再創新高

巴黎聖母院重開放　修復成果曝光

太慘！女歌手演唱會只賣出98張票　被迫取消

停火協議才生效　以偵查到軍事行動攻擊真主黨軍備

更多熱門

相關新聞

天花板掉出一顆頭　小黑貓卡排水管畫面曝

天花板掉出一顆頭　小黑貓卡排水管畫面曝

英國薩默特郡克利夫登(Clevedon)一隻黑貓被發現卡在車庫排水管。照片中可看到，小貓倒吊卡在天花板上的排水管中，只能露出一顆頭，模樣看起來十分無助，消防隊員最後不得不把部分排水管切除，才終於救出小貓。

英國會通過挺台動議！反扭曲2758決議　外交部：彰顯對台強勁支持

英國會通過挺台動議！反扭曲2758決議　外交部：彰顯對台強勁支持

英國會反對扭曲第2758號決議　總統府感謝

英國會反對扭曲第2758號決議　總統府感謝

挺台！英國指中國扭曲聯大2758決議　綠委：台灣卻因藍白無法通過

挺台！英國指中國扭曲聯大2758決議　綠委：台灣卻因藍白無法通過

洪申翰高中畢業當勞長遭酸　林濁水拿「比爾蓋茲」打臉傅崐萁

洪申翰高中畢業當勞長遭酸　林濁水拿「比爾蓋茲」打臉傅崐萁

關鍵字：

英國Annie Charlotteuterus didelphys雙子宮畸形

讀者迴響

熱門新聞

北韓女商人遭高射炮「轟成碎片」　嚇壞千人

台南男剛買飲料9分鐘　倒臥超商前亡

陳傑憲「看到張立東接機」秒上前擁抱　私下交情曝

陳傑憲曝曾與母關係不佳　綺綺助破冰

民眾黨創黨元老遭傳喚！嘆：柯文哲死定了

月收入近百萬「卻是體力活」該接手？

辜仲諒問日本跟韓國誰強？U12小將笑回4字

女囚犯0性行為「離奇懷孕」　獄方查出真相傻眼了

房客偷電失聯　女屋主被追討218萬電費

AV女優宣布「懷上繼兄的孩子」

陸首檔棒球實境秀開播 12鮮肉合訓2個月...總教練來自台灣

巴西蝦將可賣入中國　這1國蝦農慘了

《首爾之春》奪青龍大賞！鄭雨盛噤聲　丁海寅呆萌衝上台「我也有演」

下一波冷氣團更強！　專家提醒：降溫幅度更大

分手就做不回朋友三大星座！

更多

最夯影音

更多

合唱團安可曲唱《台灣尚勇》　熱血爆棚引網讚：看哭正常嗎

張立東接機中華隊被問「來接籃籃？」　陳傑憲一見他「秒送上擁抱」超羨慕！

辰己涼介老婆大跳「台灣尚勇」應援曲　台灣網友朝聖被圈粉了

誰要讓？2車窄巷僵持3mins　保全苦勸網卻歪樓：賴清德？

《異形：羅穆路斯》登Disney+　超狂IP全系列「全面復活」影迷嗨爆

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面