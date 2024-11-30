天生擁有雙陰道！網美「百人斬」卻沒人在乎：男人根本有洞就好

▲安妮天生罹患雙子宮畸形。（圖／翻攝TikTok@annie_charlottee，下同。）



記者葉睿涵／編譯

英國26歲色情網美安妮（Annie Charlotte）因罹患「雙子宮畸形」（uterus didelphys），天生就擁有2組子宮與陰道。最近，安妮自曝性經驗，分享了數百男性與她發生關係時的感受，但她認為，多數男人其實根本不在乎她有幾個陰道。

據《每日星報》報導，安妮在16歲進行子宮環植入手術時，首次得知自己的特殊情況。她回憶，自己起初得知情況時感到十分震驚和沮喪，因為她渴望變成「正常人」。在之後的10年裡，她一直努力尋求醫療建議，但由於醫生們對她的病情缺乏認識，經常給出相互矛盾的建議，讓她感到非常挫折。

不過，如今的安妮早已看開，不僅覺得自己的身體很特別，而且還藉著自身的罕病，在成人平台上大賺了一筆。安妮表示，男性對她的特殊身體特徵反應不一。由於從外觀上難以判斷她是否擁有雙陰道，因此多數人即使知道她罹患「雙子宮畸形」，感受上還是好奇大於恐懼，甚至還有男性覺得這種情況很酷，並想了解更多。

而在性方面，安妮形容自己的經歷「超級激烈」，還有性伴侶曾告訴她第二個陰道因大小只有正常陰道的一半，所以較為緊致，但安妮並不認為男性和自己發生關係的經驗與其他女性有太大不同，「我和數百個男人睡過，99.9%的人並不在乎我有幾個陰道」。