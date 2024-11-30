嘉義縣班班有鮮奶　幼稚園至高中近萬學子受惠

▲▼ 嘉義縣擴大推動班班有鮮奶，不僅國小幼稚園受惠，也造福國高中生及鄉幼兒園 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為了提供嘉義縣學子更完整的營養保障，嘉義縣政府在農業部補助全國公立國小及其共餐的附設幼兒園「班班喝鮮奶」計畫基礎上，擴大補助範圍，讓嘉義縣立國高中生和鄉鎮市立幼兒園也能喝上營養滿分的鮮奶，27日下午縣長翁章梁親自前往朴子國中關心學生飲用牛奶狀況。

翁縣長入班後，也坐進座位當起「翁同學」，跟著學生們一起學習查看鮮乳的營養成分標示，進一步了解鮮乳的營養價值，隨後透過Q&A，與學生輕鬆互動，分享自己平時喝牛奶的習慣等；最後在開飲儀式時，與同學們共同舉杯乾杯，接著大口喝起鮮奶，現場氣氛歡樂，學生們各個露出滿足的笑容。

翁章梁說明，先前農業部「班班喝鮮奶」全國政策推動，主要針對國小的學生，嘉義縣另外擴大補助鄉鎮市立幼兒園、縣立國中和高中，受益的人數超過9200人，年度經費達1300萬元，透過每週兩次的鮮乳供應，不僅提供嘉義學子們成長所需的鈣質，還能成為他們努力學習的力量源泉。

教育處長李美華表示，將繼續秉持「學生健康第一」的原則，深化這項政策，確保每位學子都能在最佳狀態中學習與成長，不僅是補充學生的營養，更是一次營養教育的機會。學生們在享用鮮奶的同時，也能學到如何通過健康飲食來維持身心的平衡，為未來的生活奠定健康的基礎。

未來，嘉義縣政府也將持續加強與中央政府的合作，為嘉義學子提供更多元的營養選擇，並加強本土乳製品的消費與支持，為農業發展與學童健康共同努力，健康成長，與嘉義學子一起啟程。