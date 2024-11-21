嘉義縣漁業科長張建成　獲頒模範公務人員雙獎肯定

▲▼ 113年度模範公務人員暨績優公務人員頒獎典禮 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府為表揚本縣優質公務人員，樹立楷模典範，21日舉行113年度模範公務人員暨績優公務人員頒獎典禮，縣長翁章梁親自表揚獲獎的15位優秀公務員，本年度模範公務人員及績優公務人員各6名、服務績優人員3名。其中農業處漁業科長張建成除獲頒嘉義縣模範公務人員外，同時獲得行政院模範公務人員殊榮。

▲嘉義縣農業處漁業科長張建成獲113年度行政院及縣府模範公務人員 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣模範公務人員：農業處漁業科長張建成、教育處終生學習科長蘇金蕉、水利處下水道工程科長孫偉騰、消防局小隊長陳琪裕、財政稅務局秘書劉惠瑢、大埔鄉清潔隊長黃秀清。

嘉義縣績優公務人員：勞工暨青年發展處青年發展科長黃宣毓、地政處地價測量科長蔡忠孝、警察局督察員蘇紹倫、社會局兒少福利及保護科長李淑韻、大林鎮衛生所主任喬嘉、民雄鄉公所主任秘書唐偉能。

嘉義縣服務績優人員:教育處約僱人員陳惠美、農業處臨時人員莊冬梅、綜合規劃處臨時約僱人員方楒琁。

翁章梁說，擔任公務人員是件有挑戰性的事情，每個人都要在崗位上做好職責，而大家的傑出表現也反映在施政民調上，如今嘉義縣整體環境都在向上，這也說明鄉親有看見大家的工作成果，希望所有人未來可以繼續義無反顧的往前衝，也恭喜所有獲獎者及背後團隊。

漁業科長張建成說，感謝各級長官疼惜，也感謝農業處同仁的付出、漁民朋友的支持，以及最重要的家人的諒解，這份榮譽不只是個人的，是因為有大家的付出才能得到今日的肯定。

張建成說，嘉義縣智慧農業推廣深獲中央肯定，現在的漁民朋友大量應用科技設備，強化水產養殖業的韌性及調適能力，也讓更多漁民願意回到家鄉從事漁業，作為漁業科長，今後會更加謙卑的努力，繼續推廣嘉義漁業。