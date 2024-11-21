　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義縣漁業科長張建成　獲頒模範公務人員雙獎肯定

▲▼ 113年度模範公務人員暨績優公務人員頒獎典禮 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 113年度模範公務人員暨績優公務人員頒獎典禮 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府為表揚本縣優質公務人員，樹立楷模典範，21日舉行113年度模範公務人員暨績優公務人員頒獎典禮，縣長翁章梁親自表揚獲獎的15位優秀公務員，本年度模範公務人員及績優公務人員各6名、服務績優人員3名。其中農業處漁業科長張建成除獲頒嘉義縣模範公務人員外，同時獲得行政院模範公務人員殊榮。

▲▼ 113年度模範公務人員暨績優公務人員頒獎典禮 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣農業處漁業科長張建成獲113年度行政院及縣府模範公務人員 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣模範公務人員：農業處漁業科長張建成、教育處終生學習科長蘇金蕉、水利處下水道工程科長孫偉騰、消防局小隊長陳琪裕、財政稅務局秘書劉惠瑢、大埔鄉清潔隊長黃秀清。

▲▼ 113年度模範公務人員暨績優公務人員頒獎典禮 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣績優公務人員：勞工暨青年發展處青年發展科長黃宣毓、地政處地價測量科長蔡忠孝、警察局督察員蘇紹倫、社會局兒少福利及保護科長李淑韻、大林鎮衛生所主任喬嘉、民雄鄉公所主任秘書唐偉能。

▲▼ 113年度模範公務人員暨績優公務人員頒獎典禮 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣服務績優人員:教育處約僱人員陳惠美、農業處臨時人員莊冬梅、綜合規劃處臨時約僱人員方楒琁。

▲▼ 113年度模範公務人員暨績優公務人員頒獎典禮 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁說，擔任公務人員是件有挑戰性的事情，每個人都要在崗位上做好職責，而大家的傑出表現也反映在施政民調上，如今嘉義縣整體環境都在向上，這也說明鄉親有看見大家的工作成果，希望所有人未來可以繼續義無反顧的往前衝，也恭喜所有獲獎者及背後團隊。

▲▼ 113年度模範公務人員暨績優公務人員頒獎典禮 。（圖／嘉義縣政府提供）

漁業科長張建成說，感謝各級長官疼惜，也感謝農業處同仁的付出、漁民朋友的支持，以及最重要的家人的諒解，這份榮譽不只是個人的，是因為有大家的付出才能得到今日的肯定。

▲▼ 113年度模範公務人員暨績優公務人員頒獎典禮 。（圖／嘉義縣政府提供）

張建成說，嘉義縣智慧農業推廣深獲中央肯定，現在的漁民朋友大量應用科技設備，強化水產養殖業的韌性及調適能力，也讓更多漁民願意回到家鄉從事漁業，作為漁業科長，今後會更加謙卑的努力，繼續推廣嘉義漁業。

▲▼ 113年度模範公務人員暨績優公務人員頒獎典禮 。（圖／嘉義縣政府提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
許光漢請假成功！　將頂「大頭兵髮型」走金馬紅毯
鋒面聯手冷氣團下周攻台　北部濕冷連2天探14度
為愛赴緬做詐騙！靜宜女大生懷孕生了　近期有望回台
謝宜容娘家醬油廠　Google地圖遭網改名「立意良善醬油」
快訊／吉普車逆向對撞！駕駛噴出車外死亡　撞擊瞬間曝光
獨／6歲女坐酒駕父機車枉死！　母奔200公里認屍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東環境教育活動成果豐碩　歡迎預約方舟永續館課程

第55屆世界兒童畫展　台東藝文中心登場

嘉義市表揚績優守望相助隊　興村里獲評特優單位

幫助青年實現創業夢　嘉義市4年補助1千萬

台東「海洋之聲」連兩天登場　深掘南島語族間的共通語言

嘉市警防詐宣導前進校園　提醒假投資、假交友投資比例高

詐團教導誆稱「助兒40萬裝潢款」　警查帳戶已遭通報順利攔阻

嘉義縣漁業科長張建成　獲頒模範公務人員雙獎肯定

嘉檢前進校園求職反詐　辨識高薪兼職或詐騙

「台南市府有沒有謝宜容們？」　藍議員批賴政府冷血無情

《影后》史艾瑪沒繳過房租！林廷憶：我有XD　脫光勾引薛仕凌..他上戲前狂吹口哨

黃國昌爆謝宜容「宴請友人」　一餐4萬2全民買單

日本人被台式應援震撼！加入《台灣尚勇》大合唱

外婆要回家！2娃不捨凝望　網見萌背影：腿庫肉太吸睛

台委大戰中華隊上場熱身！　王建民、林岳平現身傳接球

瑪莎被粉絲告白！五月天狂起鬨　阿信撿到槍「搶點〈崇拜〉XD」

ELLA看《影后》哭到用褲管擦淚　曝S.H.E在KTV合體開唱了！

有貓卡在汽車水箱罩內　騎士急追提醒...網友讚爆

勞動部霸凌案延燒！卓榮泰致歉：全案移送檢調

長針眼阿嬤唸神奇咒語　用衣角掃過隔天就消腫

台東環境教育活動成果豐碩　歡迎預約方舟永續館課程

第55屆世界兒童畫展　台東藝文中心登場

嘉義市表揚績優守望相助隊　興村里獲評特優單位

幫助青年實現創業夢　嘉義市4年補助1千萬

台東「海洋之聲」連兩天登場　深掘南島語族間的共通語言

嘉市警防詐宣導前進校園　提醒假投資、假交友投資比例高

詐團教導誆稱「助兒40萬裝潢款」　警查帳戶已遭通報順利攔阻

嘉義縣漁業科長張建成　獲頒模範公務人員雙獎肯定

嘉檢前進校園求職反詐　辨識高薪兼職或詐騙

「台南市府有沒有謝宜容們？」　藍議員批賴政府冷血無情

金馬／許光漢頂「大頭兵髮型」走紅毯！　關繼威頂替吳慷仁頒影帝

新加坡直擊／孫錫久「鞋還沒穿好」被cue上台　真實反應全曝光！

五月天55場演唱會...上海嗨到「地震」！　阿信發聲呼籲了

中國桌球隊WTT首日「吞5敗」！　球后孫穎莎單雙戰皆出局

唐治平「不認屍」真正原因曝光！　首吐心聲：母親過世我當然很難過

蔬食自助吧、甜點吃到飽　萬華星級飯店新推個人鍋物「千元有找」

基隆捷運「南港到八堵路線」設計中　今年底完成後報行政院

台東環境教育活動成果豐碩　歡迎預約方舟永續館課程

恩比德讚前隊友巴特勒「聯盟最佳」　美媒：他要的搭檔不是喬治

先探／營建股高獲利低本益比　抓買點

拿「真小強」改造整人玩具　網笑：飛出去直接絕交...

地方熱門新聞

最低工資明年上路　雇主完善配套勿違法遭罰

施淑婷直播嗆議員　再發不自殺聲明

車禍升學夢碎　彭如瑩苦學服裝設計拿下佳績

雲林烏魚季來臨！季風加成「肥美品質佳」

從音樂教師到企業培訓　許立京用職涯故事激勵求職者

交通部承諾台鐵集集線115年7月如期通車

中壢監理站　推動「轉彎暫停安全再行」政策

從「媽媽」做回自己　黃荔芬樂喊：歡迎光臨

2024桃園淨零推動產業聯盟　助企業淨零碳排

2024桃園航空城產業論壇　帶動臺灣經貿發展

花蓮機車定檢不寄明信片　申請簡訊通知免受罰

從事警槍械教官20年　文國章獲警政署教育訓練楷模獎

青春雲林演唱會　11/29重磅登場

台灣部落觀光嘉年華11／29-12／1登場

更多熱門

相關新聞

嘉義縣茶葉咖啡博覽會3大主題館

嘉義縣茶葉咖啡博覽會3大主題館

2024臺灣國際茶業博覽會與臺灣國際咖啡展15日盛大開展，地點位於南港展覽館1館1樓，現場人潮絡繹不絕。嘉義縣政府今年擴大參展規模，規劃「高山茶都」、「啡嚐嘉義」形象館及「臺灣精品咖啡館」，吸引眾多民眾前來聞香試飲。

嘉義台18線軍輝橋改建　11/17開放通車

嘉義台18線軍輝橋改建　11/17開放通車

嘉市觀新處長張婉芬獲頒模範公務員

嘉市觀新處長張婉芬獲頒模範公務員

住家遭康芮肆虐…嘉縣男修繕遭圍牆「活活壓死」

住家遭康芮肆虐…嘉縣男修繕遭圍牆「活活壓死」

2026台灣燈會在嘉義縣　四大展區為期13天

2026台灣燈會在嘉義縣　四大展區為期13天

關鍵字：

嘉義縣漁業科長張建成模範公務人員

讀者迴響

熱門新聞

台灣0比2吞敗　陳傑憲猛打賞無用

人氣歌手今晚開唱「沒趕上飛機」不來了

連恩告別式「一世代全到了」

陳傑憲手感太燙賽後被藥檢！

36歲釋小龍　憔悴大叔樣曝光

謝宜容正牌娘家曝　百年醬油廠認了有親戚關係

婚宴菜全素「賓客叫披薩」惹哭新娘

台人熱情應援　網感動：超級大聲

「只差一顆球」　委教頭：都很棒

大學活春宮！情侶樓梯張腿「沉浸式口愛」

雙載父酒駕撞違規左轉車　6歲女沒戴安全帽不治

謝宜容3大聲明撇清　賴品妤開轟

謝宜容3聲明：身故事件與本人領導無關

北韓士兵「性侵俄女教師」　她遭綑綁難反抗

百萬網紅失蹤1年驚現柬埔寨！疑淪娛樂場小姐

更多

最夯影音

更多

《影后》史艾瑪沒繳過房租！林廷憶：我有XD　脫光勾引薛仕凌..他上戲前狂吹口哨

黃國昌爆謝宜容「宴請友人」　一餐4萬2全民買單

日本人被台式應援震撼！加入《台灣尚勇》大合唱

外婆要回家！2娃不捨凝望　網見萌背影：腿庫肉太吸睛

台委大戰中華隊上場熱身！　王建民、林岳平現身傳接球

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面