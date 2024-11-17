「低碳上學＋喝鮮奶」行政爆量　老師好忙：越來越像小7店員

▲「班班喝鮮奶」上路，學校行政爆量，乳品到貨後分裝、發放是大工程。（圖／深坑國小提供）

記者楊惠琪／台北報導

「班班喝鮮奶」政策上路以來亂象不斷，各校為了搶訂保久乳、配合冷藏鮮乳到校時間人仰馬翻，還有鮮奶喝完後造成垃圾爆量，校園行政大亂。不只鮮奶，還有國小導師說，這學期還要配合教育局實施低碳上學計畫，調查學生是走路上學還是搭車，抱怨國小老師越來越像「小七店員」，業務越來越多，經常都是忙著「辦業務」，而不是在「忙教學」。

台北市永安國小老師黃國平表示，政府不斷推出新政策，讓老師要做的雜事越來越多，這學期除了有「班班喝鮮奶」外，還要協助學生填寫「低碳上學單」，記錄並計算每月共減碳幾公斤，還有原本就有各種健康檢查、藝術認證等，「國小導師越來越像小七店員，正常教學時間一直被壓縮。」

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黃國平說，政府推動政策應有系統性、連貫性，且事前應充分溝通，這學期突然來個「班班喝鮮奶」，事先也沒找過學校討論，看到鮮奶配送到校，後來看新聞才知道原來是教育部和農業部的新政策。

高雄市岡山國小老師林晉如也說，老師的業務不是只有喝鮮奶，會切割課程的還有健康檢查、打預防針、口腔檢查、蟯蟲檢查、生理衛生講座、刷牙漱口、特教體驗、各式宣講等，課程計畫如同廢紙，「老師都忙著辦業務，而不是在忙教學。」

林晉如進一步指出，每一項業務還會延伸很多問題，像是「班班喝鮮奶」政策上路，有家長就提出孩子喝完鮮奶要刷牙，不然會增加蛀牙風險，又要求老師要盯著學生喝完刷牙，以及鮮奶喝完後，還要逐一檢查學生有沒有落實鮮奶盒清洗與回收工作，「班班喝鮮奶」又掀起另一場資源回收大作戰。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良表示，政府推動各項政策應有更廣的資源，不要動不動就啟動「班班」，之前是「班班吃石斑」，現在又來「班班喝鮮奶」，總是要第一線老師來執行、幫忙蒐集KPI數據，甚至把校園當救產業、去化國產農水產品的工具，不但造成校園行政增量、影響學生受教權，也無助產業永續發展。