今晚中秋「超級月亮」9年來最大！還有土星合月　本世紀僅今年可見

▲今年中秋夜可觀賞超級滿月，是2015年來最大滿月。（圖／天文館提供）

記者楊惠琪／台北報導

今年中秋賞月還可看到百年天文奇景！台北市立天文館指出，今晚可同時看到「超級月亮」與「土星合月」，月亮將在傍晚17時30分升起，是2015年以來最大滿月；此外，今晚還有「土星合月」相伴，超級月亮逢土星合月，本世紀只有今年可見。

天文館指出，中秋節主角「月亮」預計今天傍晚17時30分升起，由於距離地球只有35萬7千餘公里，為一般所稱的「超級月亮」，既大且亮，用肉眼即可觀賞，下次要到2032年才有機會看到更大的中秋明月。

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天文館進一步指出，今晚月亮升起後，緊接著在18時22分將發生「土星合月」，兩者在視線方向上近至僅約0.3度，與東方低空及地景共同構成一幅不可錯過的美景。而根據統計，中秋明月能有明亮行星近接相伴實屬少見，在整個21世紀的百年中，只有今年有此美景，民眾賞月之餘千萬別錯過。





▲今晚可同時觀賞超級滿月和土星合月奇景。（圖／天文館提供）

配合中秋賞月活動，台北天文館將在全新的YouTube頻道「臺北天文館YT」上，透過專業望遠鏡直播中秋月與土星，除了有主持人解說外，由工研院產業學院訓練長廖肇弘開發的「AI觀月者」人工智慧虛擬機器人也將首度亮相，今晚19:30起直播，由人腦與電腦聯手介紹有關月球和中秋節的知識。

台北市天文館場館今晚19時起至21時將舉辦「賞月樂中秋」活動，現場有天文望遠鏡觀測區、音樂表演與有獎問答活動，館內展示場、宇宙劇場、立體劇場也將配合延長夜間開放。相關活動可參閱台北天文館網站。