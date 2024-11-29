明晨急凍剩不到10度　下周兩波降溫「可能又有冷氣團」

▲明天清晨還有一波低溫，下周又有冷空氣接力南下。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(30日)到下周一上半天水氣少，僅花東零星雨，不過下周一下半天水氣增多，北東局部地區出現降雨，下周四雨區將擴大。今晚到明晨輻射冷卻發威，局部地區下探10度以下。下周也有兩波冷空氣接力，其中下個周末冷空氣挑戰大陸冷氣團等級。

氣象署預報員葉致均表示，下周一上半天水氣少，各地晴到多雲，花東有零星降雨，下周一下半天水氣增多，北海岸、宜蘭、大台北山區轉為零星短暫雨天氣，下周二、下周三偏東北風，基隆北海岸、東半部、大台北山區有局部短暫雨，大台北、北部山區有零星雨勢；下周四東北季風增強，桃園以北、東半部有降雨，其他地方多雲到晴。

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▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度趨勢上，葉致均指出，未來溫度將逐步回升，下周一之前水氣很少，輻射冷卻作用明顯，西半部溫差偏大，今晚到明晨中部以北、宜蘭低溫約11到13度，其他地區15到17度，氣象署今也發布低溫特報，北部、宜蘭、中彰投有局部10度以下低溫。

不過明天起溫度將逐步回升，葉致均說明，周六起到下周一回溫，下周一到下波東北季風增強前，北部、東半部可到23到25度、中南部可到26到28度；下周四則將有一波東北季風增強，北台灣略降溫，下周六之後還會有一波更強冷空氣南下，不排除強度可達大陸冷氣團等級。

▼一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）