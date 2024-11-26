援俄攻烏？北韓「KN-23飛彈工廠」擴建中　衛星影像曝光

▲衛星影像顯示，北韓咸興市「2月11日工廠」疑似正在建造新的組裝廠房及宿舍。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國智庫「馬丁禁止核武擴散研究中心」（CNS）分析衛星影像指出，北韓正在擴建一間關鍵的武器製造工廠，該廠專門組裝提供給俄羅斯、用以打擊烏克蘭的KN-23短程彈道飛彈。

CNS分析商業衛星公司Planet Labs於10月初拍攝的影像指出，位於北韓第二大城咸興市（Hamhung）、位於龍城機械園區（Ryongsong Machine Complex）的「2月11日工廠」（February 11 plant），正在擴建宿舍及組裝廠房。

研究員萊爾（Sam Lair）指出，新宿舍可能是為了工人而準備的，新組裝廠房的規模，約為舊廠房的60至70%。他還指出，一座原本放在隧道入口、防止輕易進入的廢棄橋式起重機也被移走，代表這裡可能是擴建重點，「這意味著他們正在大規模增加、或試圖顯著增加這間工廠的產量。」

萊爾表示，這是目前唯一已知生產火星-11型（Hwasong-11）等級固態燃料彈道飛彈的工廠。烏克蘭官員也表示，KN-23被提供給俄羅斯，用於烏俄戰爭之中。

儘管莫斯科跟平壤都否認，北韓提供武器給俄羅斯、以利對抗烏克蘭。但是，俄羅斯與北韓6月確實簽署了共同防禦條約，承諾強化雙方軍事關係。北韓駐聯合國代表團則沒有回應。