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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

英國會反對扭曲第2758號決議　總統府致謝：持續與國際民主社會站在一起

▲總統府發言人郭雅慧。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統府發言人郭雅慧。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

英國國會昨（28日）通過聯合國2758號決議不涉台案，總統府發言人郭雅慧表示，誠摯感謝英國國會及英國政府對台灣的支持，該案明確駁斥了中國曲解聯合國2758號決議文內涵，以及北京打壓台灣國際空間的企圖。郭說，決議更強調台灣作為國際社會一員，應該享有公平且有意義的參與機會，對此，我國政府表達感謝之意。

英國國會下議院於11月28日就「台灣國際地位」（International Status of Taiwan ）動議案進行辯論，會後無異議通過友台動議，指出聯合國大會第2758號決議並未確立中華人民共和國對台灣的主權，也未提及台灣在聯合國的地位。

另外，英國外交部主管印太事務的副大臣韋斯特（Catherine West）代表政府回應表示，英國認為聯大第2758號決議僅決定由中華人民共和國在聯合國代表中國，但並未決定台灣地位，因此該決議不應被援引排除台灣有意義參與聯合國等國際體系。英國反對任何擴大解釋該決議以改寫歷史的企圖，此不符合台灣人民、英國及全球的利益。

郭雅慧表示，英國國會的這項決議，不僅彰顯國際社會對聯合國決議原意的正確認識，更展現支持台灣民主價值與國際參與的堅定立場。台灣願意與民主同盟國家站在一起，共同捍衛彼此共享的自由、民主與人權等核心價值。

郭雅慧表示，日前澳洲、荷蘭、歐洲議會及加拿大等國會也都陸續通過相關決議案，表達各國對此議題的高度重視，也共同拒絕中國政府對台灣地位的錯誤詮釋。台灣政府與國人之表達誠摯感謝，我國也將繼續與國際民主社會站在一起，為全球民主與繁榮貢獻心力。

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