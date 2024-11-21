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手機十月銷量Top10出爐　蘋果iPhone16海放安卓陣營佔7位

記者蘇晟彥／綜合報導

台灣智慧手機市場2024年10月銷售數字出爐，蘋果新舊iPhone霸榜十席，本月手機市場整體銷售量約52.2萬部，較上月增加逾6萬部，總銷售量成長14%、總銷售額再躍升25%；傑昇通信分析，台灣手機市場在十月迎來強勁成長，除了實體通路在周年慶、雙11等促銷加持，iPhone 16旗艦系列缺貨緩解也是重要推動因素。因此，iPhone 16 Pro Max（256GB）榮登銷售冠軍，賣最好的安卓手機依舊是三星Galaxy A55（8GB/256GB）蟬聯寶座。

▼iPhone16推出後10月銷售量仍霸榜。（資料照／記者林敬旻攝）

▲iPhone16開賣，直營店實機拍攝。（圖／記者林敬旻攝）


2024年10月台灣手機市場銷售排行揭曉，蘋果iPhone 16系列勢如破竹，帶動整體市場銷售額與銷售量均成長全年最高，無疑是台灣手機市場銷量在第四季成長的最大推手；全台最大連鎖通訊門市─傑昇通信表示，在10月的智慧手機銷售榜中，蘋果賣最好的都是較高規格的Pro系列，更以壓倒性優勢強佔10席，且iPhone 16 Pro Max（256GB）單機銷量比上月成長2.4倍，與iPhone 16 Pro（256GB）包辦冠亞軍，表現最為出色，可見iPhone 16系列強勁的市場需求。

值得注意的是，iPhone 16 Plus在10月的銷售表現與上月相比有顯著進步，不僅256GB容量擠進前10名，128GB也是本月新進榜的機型之一，傑昇通信指出，iPhone 16 Plus不僅將處理器提升到A18，電量提升20%，同時也新增右側的相機控制按鈕，大量更新硬體規格，加上售價降幅僅次Pro旗艦系列，都是這次銷量逆轉勝的主因。以第十名的256GB容量來看，較9月成長逾2.8倍，新進榜的128GB也有2.6倍銷量，徹底甩掉iPhone 16 Plus乏人問津的標籤。

在安卓陣營部分，儘管受到iPhone 16系列的強勢挑戰，三星在10月的銷售排行榜上仍穩定輸出，僅次蘋果進榜單機6席最多，而長賣中階防水機Galaxy A55（8GB/256GB）及A15（4GB/128GB）成功阻擋蘋果全面霸榜的態勢。傑昇通信觀察，三星A系列一直都有不錯銷售成績，至於旗艦機型，上月進榜的Galaxy Z Flip 6（12GB/256GB）本月掉出榜外，結束與Galaxy S24 Ultra雙連霸；不過，新進榜的Galaxy S24 FE則進榜第19名，可惜三星AI旗艦S24 Ultra（12G/256G）敬陪末座，但仍是最賣安卓旗艦的寶座，顯見三星在不同價位帶都深受用戶青睞。

本月名次跟機型受到iPhone 16大軍夾攻，不少陸系品牌被擠壓掉，以紅米13C（4GB/128GB）重創，直降至第15名；不過這次也有新進榜的4G機型OPPO A3x，獨有的濕手螢幕觸控功能，不論是螢幕沾滿水珠、油漬或濕手狀況下使用，均能保持觸控的靈敏度，以及360°抗摔機身，通路只賣三千出頭，不僅價格好入手，顏值、CP值兼具，一進榜就在第十二名，傑昇通信認為，對於網速要求不高及預算有限的消費者，耐用且價格親民的4G手機需求依然強勁。

▲▼ 傑昇通訊提供

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