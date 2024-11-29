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南迴9420景點公仔「鹿小愛」被偷了　遊客撲空傻眼：連這個也要偷

▲▼南迴公路15公斤「鹿小愛」遭竊　遊客驚：這也要偷。（圖／交通部公路局）

▲南迴公路景點公仔「鹿小愛」被偷了，遊客撲空傻眼。（圖／交通部公路局）

記者趙蔡州／綜合報導

公路局在南迴公路知名景點，省道台9線420公里處（9420，諧音就是愛你）設置「幸福公鹿」，並取名為鹿小愛，讓路過的遊客可以停留打卡，不料鹿小愛29日卻遭人偷竊，讓不少到場打卡的旅客傻眼說「這也要偷」。對此，公路局表示，強烈譴責竊取公共設施的行為，已協請相關單位調閱監視器並報警追查。

公路局近年打造「幸福公路」，在台灣各縣市省道設置Q版幸福公鹿公仔，截至目前總共已設置13個，每個高78公分、寬70公分、重約15公斤，市價約9萬多元，而省道台9線420公里處由於諧音「就是愛你」，也被列入幸福公路之一，現場亦設置有Q版公仔且取名為「鹿小愛」。

▲▼南迴公路15公斤「鹿小愛」遭竊　遊客驚：這也要偷。（圖／交通部公路局）

▲Q版幸福公鹿公仔全台目前設置有13個。（圖／交通部公路局）

有旅客近日經過附近，準備拍照留念時，才發現「鹿小愛」竟離奇失蹤，報警後才知道是被人偷走了，忍不住直呼「怎麼這也要偷」、「是冬天要鹿茸進補吧」。公路局得知「鹿小愛」失竊後也相當無奈，表示「鹿小愛」才因為斑駁老舊而換新，不料更換沒多久就被偷走了。

公路局表示，公共藝術與景觀裝置旨在提升道路景觀品質，增強在地特色及旅客遊憩體驗，針對此事件深表遺憾，並強烈譴責竊取或破壞公共設施之行為，目前已協請相關單位調閱周邊監視器並報警處理。

公路局指出，友善的道路環境及良好的公共設施需仰賴民眾共同維護，呼籲民眾應愛惜公共設施，切勿竊取或破壞公物，以免觸犯法律。另外，為了不讓後續旅客撲空，將暫時拿舊的公仔代替，後續將盡速找回或恢復「鹿小愛」。

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