小孩偷手搖飲被抓包！母一聽「痛毆女店員」：誰叫妳放在那？

▲小孩偷飲料被抓到，媽媽痛毆女店員。（圖／翻攝微博）



記者柯振中／綜合報導

廣東省廣州市一名孩童到某間手搖飲店偷飲料，女店員氣得開口教訓。怎料孩童的母親聽見後，當場情緒失控，衝上前飛踢女店員，接著不斷出手痛毆，甚至還咬傷前來制止的保全，讓不少民眾傻眼圍觀。店家對此表示，事件發生後，女員工已經到醫院檢查，也已經報案，後續等待警方處理。

綜合陸媒報導，事件發生在廣州市越秀區的一間手搖飲店家，一名孩童12日與母親外出，途中突然衝向手搖飲店，並且偷拿了一杯飲料，並且直接喝了起來，氣得女店員當場阻止。

不料女店員阻止了孩童的行為，孩童的母親卻大罵「誰讓妳（把飲料）放在那」，雙方因此起了口角。孩童母親的說法激怒了女店員，氣得斥責「她家小孩偷奶茶還有理由了」。

▲小孩偷飲料被抓到。（圖／翻攝微博）



殊不知喊完這句話以後，孩童的母親瞬間失控，衝刺上前飛踢了女店員，接著又抓住女店員的頭髮，不斷出手痛毆。打完女店員，孩童的母親原先打算離開現場，保全人員見狀，立即上前阻止，怎料因此還被咬了一口，氣得保全直接往孩童的母親臉上搧了一巴掌。

孩童的母親被打以後，情緒仍舊十分激動，甚至還掏出一把刀，朝著周圍圍觀的民眾做出威脅的動作，令不少人相當氣憤。

事後店家表示，遭到攻擊的女店員已前往醫院檢查，身體情況不詳，13日請假並未上班。目前事件已經交由派出所處理，詳情要等員警告知。