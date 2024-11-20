摸黑偷魚塭5隻紅蟳　2男遭業者打成豬頭！判決出爐

▲彰化2男摸黑偷5隻紅蟳遭暴打。（示意圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化許男夥同施男，深夜持魚網前往芳苑鄉1處魚塭偷偷捕撈5隻紅蟳，陳姓業者早已在一旁守候，當場人贓俱獲，未料陳男一時情緒大暴走，搶走漁網朝2男毆打到鼻青臉腫，反被一狀告進警局，法院審結，許、施2人依犯共同犯竊盜罪，分別判處7日及6日拘役，打人的陳男犯傷害罪，判處應拘役5日，可易科罰金。

依據判決書指出，案發於今年7月18日深夜23時許，許男持魚網、施男拿手電筒，摸黑開車前往陳男魚塭， 2人不知陳男早已在場守株待兔，正開心的現撈5隻紅蟳時，當場遭逮，陳男一氣之下，操起魚網，將許、施打到背部、兩側上臂挫傷、左眼受有鈍傷及擦傷，事後2人皆向警局提告。

法官審酌，被告許、施2人不思循合法途徑獲取財物，竟為一己私利，竊取他人財物，缺乏對他人財產權應予尊重觀念，被告陳男因不滿紅蟳遭竊而傷害犯行，行為實不可取，並考量紅蟳已發還、犯後雖坦承犯行，然迄未與陳男達成調解並賠償損失，依共同犯竊盜罪，分別判處許男、施男處拘役7日及6日，可易科罰金。陳男依犯傷害罪，共2罪，各處拘役3日，應執行拘役5日，可科罰金，全案可上訴。