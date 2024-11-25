　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

瑞士公投　否決賦予房東更多權力限制房客轉租

▲▼ 公寓,住宅大樓,建築,民宅,房屋。（圖／CFP）

▲公投初步結果顯示，51.6%的選民拒絕賦予房東更多限制轉租的權力，這同時也適用於商業房地產。（示意圖／視覺中國）

文／中央社蘇黎世24日綜合外電報導

瑞士今天舉行公民投票檢視跨國旅宿訂房業者Airbnb在租賃市場的角色，初步結果顯示，相關修法公投以些微差距遭到否決，選民拒絕賦予房東更多權力限制房客轉租房屋。

路透社報導，瑞士國會2023年通過法案賦予房東更多權力限制轉租，支持陣營認為有越來越多的房客利用Airbnb進行轉租；不過以主要租戶協會為首的反對方否認上述說法，並表示大多數在Airbnb的出租都是經由房東。

Airbnb瑞士負責人安塞姆（Kathrin Anselm）本月稍早向瑞士「每日廣訊報」（Tages-Anzeiger）表示，Airbnb對住宅市場沒有影響力。

公投初步結果顯示，51.6%的選民拒絕賦予房東更多限制轉租的權力，這同時也適用於商業房地產。

另一項公投也以微小差距遭到否決，選民拒絕進一步擴大房東在有意使用其房地產時終止租約的權利。

官方數據顯示，瑞士租賃問題受到高度關注，截至2022年底，瑞士大多數家庭住在租屋或合作住宅。

此外，瑞士選民也否決政府擴大高速公路網的計畫。（譯者：屈享平/核稿：盧映孜）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
名醫涉仲介病人赴陸換器官　狠撈2千萬
日本被零封要雪恥！松田宣浩、能見篤史加入教練團　提前2年備戰
陳傑憲曝「最欣賞的球員」是他！再點名2選手：是對我很激勵的故
快訊／全家千萬發票來了！　中獎門市曝光
慶中華隊奪冠！　iPhone 16 Pro價格下殺
快訊／中華隊奪冠　驚人收視率出爐
陳傑憲大哥、父母相繼離世　爸爸52歲癌症走了
陳傑憲轉身擦淚「奪冠逐字稿」成經典！大票球迷：最後那句哭爆
U18、U21、12強冠軍郭俊麟交棒金牌世代　高志綱交付一重

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄羅斯「榛果樹飛彈」殘骸首公開　飛行15分鐘擊中烏克蘭

飼育員誤觸開關！　加拿大動物園「2歲大猩猩」遭門爆頭夾死

泰男肇事逃逸！屍體放車頂狂飆30公里　被警攔停辯：不知撞到人

日本被零封要雪恥！松田宣浩、能見篤史加入教練團　提前2年備戰WBC

新台幣「1細節」看出台灣多愛棒球！　日球迷敲碗下次要印他

中華隊12強奪冠！韓媒「高度讚賞」台灣保留王牌：高招

《蠟筆小新》地標-1　埼玉春日部「佐藤九日堂」原型百貨結束營業

瑞士公投　否決賦予房東更多權力限制房客轉租

跟著Google地圖走　3男被帶上未完工高架橋！剎不住車慘墜河身亡

DHL貨機墜毀「撞上住宅建物」1死　立陶宛緊急救援

台灣投手超強宰制12強！　林岳平受訪解密：這有點玄...

中華隊奪冠那一刻！台中市政府前廣場民眾大歡呼嗨翻

中華隊奪冠！　國旗歌響徹東京巨蛋

調皮黑柴國道2號狂奔　開心跟警察玩你追我跑

《KANO》男主角差點是潘傑楷！　10年後東京巨蛋開轟當台灣英雄

台灣奪冠終結日本27連勝神話　蔡其昌哭了：這不是運氣！

中華隊4比0完封日本　陳傑憲激動哭：我們真的做到了

台中嬰遭鬼切騎士撞亡　新手媽全身傷泣：要把他生回來

楊貴媚得金馬「差點謝壁虎跟蠑螈」　還想得金曲：我可以8蹲！

李泳知以為MAMA「塞獎給她」 得知「是粉絲投票」急道歉...安兪真嚇瘋

俄羅斯「榛果樹飛彈」殘骸首公開　飛行15分鐘擊中烏克蘭

飼育員誤觸開關！　加拿大動物園「2歲大猩猩」遭門爆頭夾死

泰男肇事逃逸！屍體放車頂狂飆30公里　被警攔停辯：不知撞到人

日本被零封要雪恥！松田宣浩、能見篤史加入教練團　提前2年備戰WBC

新台幣「1細節」看出台灣多愛棒球！　日球迷敲碗下次要印他

中華隊12強奪冠！韓媒「高度讚賞」台灣保留王牌：高招

《蠟筆小新》地標-1　埼玉春日部「佐藤九日堂」原型百貨結束營業

瑞士公投　否決賦予房東更多權力限制房客轉租

跟著Google地圖走　3男被帶上未完工高架橋！剎不住車慘墜河身亡

DHL貨機墜毀「撞上住宅建物」1死　立陶宛緊急救援

王齊麟看中華隊奪冠興奮到頭皮發麻　洩露奧運奪金必備幸運物

玩「射龍門」慘輸200萬！他懷疑被詐賭　持槍擄人凌虐逼簽本票

立德攜協和國際建99.9MW儲能案場　明年Q2動工

「台灣選手越來越強！」軟銀總管對張峻瑋有期許：合約不輸美職

台中2轎車遭BB彈破窗！車主傻眼：是昨晚All in日本嗎？

俄羅斯「榛果樹飛彈」殘骸首公開　飛行15分鐘擊中烏克蘭

中華隊奪冠！5隊應援團長「抱在一起哭」落下男兒淚：我們做到了

凝聚青力量！推動健康城市+友善環境　花蓮獲「城市夥伴獎」

慶中華隊奪冠！高雄buffet明後天買1送1　飯店餐飲住宿優惠看這

白衣天使淪賊！記下密碼偷走提款卡　她盜走同事9萬元

8歲弟聽到怪聲！醫一挖…驚見「8腳魔王」猛吸血：捏爆都是卵

國際熱門新聞

日本隊賽後「2舉動」被MLB記者大讚

「日高校球兒」陳傑憲全日文受訪！

日投手頒獎後「秒脫銀牌」遭日網友砲轟

日媒詢問中華隊「骰子用途」　得知真相好吃驚

台日「奪冠獎金」驚人差距曝光

捷克教頭預知台灣奪冠　網見驚人履歷秒跪

台灣奪冠「婉拒開香檳」　日網破千留言狂讚

日本12強賽前發生了什麼？教練親曝2挑戰

連三壘壘包都沒踩到！日網友：日本武士完敗

日媒：台日12強賽「溫度差」成慘敗關鍵

台灣奪冠「脫帽鞠躬」　日球迷狂讚

中華隊完封奪冠　韓媒酸日本：東京巨蛋慘案

中華隊「蛇軍3林」射日　MLB記者大讚

矢板明夫曝日本「少了台灣這1點」

更多熱門

相關新聞

避難室堆雜物還找表弟助陣　藝人薔薔父不爽爆衝突

避難室堆雜物還找表弟助陣　藝人薔薔父不爽爆衝突

北市警局大安分局羅斯福路派出所，於日前獲報在建國南路2段上的一處社區，有租客占用防空避難室，甚至還欠繳房租與屋主有官司糾紛，進而衍生出社區主委要求將避難室雜物清空，但是房客卻找來表弟與主委等人理論，最後大打出手，而該名主委就是藝人薔薔的父親，雙方也互提傷害告訴。

1年半沒繳租！萬華女房客變白骨　房東嚇壞

1年半沒繳租！萬華女房客變白骨　房東嚇壞

士林1萬元房「環境需自行清潔！」開門傻眼

士林1萬元房「環境需自行清潔！」開門傻眼

西班牙3比2瑞士晉級歐國聯8強

西班牙3比2瑞士晉級歐國聯8強

房東擁11間套房「想加入社宅」　過來人曝優勢！

房東擁11間套房「想加入社宅」　過來人曝優勢！

關鍵字：

瑞士公投Airbnb租屋房東

讀者迴響

熱門新聞

林昱珉刺青、嚼檳榔被稱「8+9」！林母現身駁斥

奪冠沒噴香檳？台灣婉拒有原因

外媒：可能是台灣棒球史上最偉大夜晚

林家正休息室流淚！「1原因」忽輕點林昱珉

清宮幸太郎向恩師高國輝道賀　日網友感動

台灣首奪冠！　2家公司今放假1天

快訊／陳傑憲今晨首發文　送老婆「2個大禮」：我愛妳

陳傑憲全壘打狂做1手勢　球迷飆淚

辜仲諒宴請燒肉　郭俊麟直播破萬

12強個人獎出爐　陳傑憲豐收4座獎

被轟2全壘打　日網：我們錯過換人的時機

日本隊賽後「2舉動」被MLB記者大讚

林昱珉「球技到刺青」都是亮點！　登日網熱搜：好反差

慶中華隊奪冠！超商超殺優惠一次看

驚喜！大谷翔平IG轉發祝賀台灣奪冠　

更多

最夯影音

更多

台灣投手超強宰制12強！　林岳平受訪解密：這有點玄...

中華隊奪冠那一刻！台中市政府前廣場民眾大歡呼嗨翻

中華隊奪冠！　國旗歌響徹東京巨蛋

調皮黑柴國道2號狂奔　開心跟警察玩你追我跑

《KANO》男主角差點是潘傑楷！　10年後東京巨蛋開轟當台灣英雄

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面