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社會 社會焦點 保障人權

獨／15歲少年駕車奪3命被收容　士林地院移轉管轄新北地院接手

▲內湖區17日晚間發生重大3名傷者ocha車禍。（圖／記者黃彥傑攝）

▲15歲曾姓少年無照偷開阿公的休旅車逞強上路，撞進小吃店釀成3死2傷悲劇。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃哲民、黃宥寧／新北報導

新北市1名15歲曾姓少年上個月（10月）偷開阿公的休旅車上路，於北市內湖區失控撞進臭豆腐小吃店，釀成用餐民眾3死2傷悲劇，被依過失致死罪嫌移送士林地院少年法庭、裁定收容在台北少年觀護所至今，據悉，全案日前已移轉管轄到少年住處所在的新北地院少年法庭接手。

刑案管轄權依《刑事訴訟法》規定，由犯罪地或被告住居所在地的法院管轄，曾姓少年於案發時，家住新北市永和區，轄區新北院對本案也有管轄權，且收容少年的台北少年觀護所在新北市土城區、未來出庭的新北院少年法庭在新北市板橋區，離曾男住處遠比在北市士林區的士院少年法庭交通方便。

▲15歲曾姓少年被送往報驗現場。（圖／記者邱中岳攝）

▲曾姓少年無照駕駛釀成死亡車禍，涉犯過失致死罪嫌被少年法庭法官裁定收容。（圖／記者邱中岳攝）

曾姓少年與家長沒對士院移轉管轄的裁定提起抗告，已告確定。這是新北院少年法庭近期處理的第2件重大少年犯罪，前1件為去年（2023年）底發生的新北市國三男學生在校內遭同學割頸身亡命案，法官將涉嫌行凶的15歲「乾哥」與惹起事端的15歲「乾妹」，依《少年事件處理法》第27條移送新北檢偵辦起訴，再送回少年法庭審理，今年（2024年）9月底依殺人罪判「乾哥乾妹」各9年與8年徒刑，還可上訴高院二審。

至於本案後續處理流程，依《少事法》規定，12歲以上未滿18歲少年涉犯刑案，須先依《少事法》調查程序處理，而非逕依《刑法》偵審，除非涉犯法定最輕本刑5年以上徒刑重罪，或犯罪情節重大，品性、性格與經歷等情狀被認為應受刑事處分，才會由少年法庭移送地檢署偵辦。

▲▼15歲曾姓少年偷開車撞死3人，父親鞠躬道歉。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲曾姓少年的父親為兒子鑄下的大錯，對著媒體鏡頭向大眾鞠躬道歉。（圖／記者黃彥傑翻攝）

曾姓少年本案所涉過失致死罪法定刑為5年以下徒刑，即使無照駕駛加重其刑至1/2，仍非重罪，若法官查明他無非行劣跡，評估品格、身心與家庭情形等必要事項，也未達須受刑罰程度，可裁定不付審理，改以「保護處分」矯正，包括訓誡搭配假日生活輔導、保護管束搭配勞動服務，或送進少年矯正機關接受感化教育等。

但本案造成3條人命枉死、還有2人燙傷不輕，備受大社會關注，法界人士指出，若僅給曾姓少年「保護處分」，恐難令大眾信服，少年法庭法官可能會以《少事法》第27條的「犯罪情節重大」為由，裁定移送檢方偵辦起訴，從少年保護事件升級成少年刑事案件。

曾姓少年因父母離異，從小住在北市內湖的東湖地區由阿公帶大，今年（2024年）就讀高職一年級，才被父親接回新北市永和區同住，10月17日當天，少年趁阿公出國旅遊，溜回阿公家偷拿鑰匙、到距離不遠的新北市汐止區開走阿公停放的休旅車，打算去找同學炫耀。

但途經內湖東湖路、安康路口，曾姓少年疑因會車擦撞心慌、誤將油門當成煞車重踩，頓時高速蛇行打偏、撞進路口1家當地知名的大腸麵線臭豆腐店面，2位正在用餐的男女不幸命喪輪下，1位騎機車的男子遭迎面撞飛不治，挨撞店家的老闆娘與1位女員工燙傷、幸無生命危險。

曾姓少年經查雖無照駕駛但沒酒駕或毒駕，隨身攜帶的電子煙彈也沒毒品成分，不過他在現場被目擊下車後訕笑、似乎一派輕鬆，事後更被起底他先前在IG自曝無照飆車等三寶行徑。

他的同學在事發不久到場向媒體透露，曾姓少年事發前說想學開車，同學勸他沒受過訓練千萬別嘗試，事發當晚5點多，2人才碰過面分開，不料沒多久就接到曾男來電說「出事了！」

警方依《少事法》將涉犯過失致死罪嫌的曾姓少年，移送轄區士林地院少年法庭處理，法官隔天（18日）裁定收容於新北市土城區的台北少年觀護所至今，檢方另調查曾男阿公有無過失刑責。

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