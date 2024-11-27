教練課變裸湯激戰！已婚健身教練劈2女學員　小四向正宮爆姦情

▲台北已婚健身教練同時劈腿2名女學員，姦情爆發後，女學員被正宮告上法院。（示意圖／取自圖庫Pexels）

記者郭玗潔／台北報導

台北一名已婚健身教練偷吃女學員美美(化名)，被美美發現他還偷吃另名女學員，自己只是小四，憤而向正宮告狀，2名女學員都被正宮告上法院。士林地院審理，判2人侵害配偶權，應各賠償正宮20萬元。可上訴。

正宮主張，丈夫大壯(化名)因從事健身教練，和2名女學員美美、小花(化名)認識，2女明知大壯已婚仍和他交往，並和大壯出遊約會、泡溫泉、拍攝親密合照、上床，直到大壯向美美提出分手，美美心有不甘，於2022年6月4日向她揭露大壯外遇，她才發現此事，提告對美美和小花各求償60萬元。

全案審理時，美美說她在2021年間因買教練課，和大壯認識1、2個月便交往，兩人除了約會，也有牽手、擁抱、親吻、上床，直到她發現大壯同時劈腿另一名女學員小花，又以為正宮也發現姦情，才退出這段複雜的感情關係，她總共約和大壯交往1年又1、2個月，對正宮感到很抱歉。

小花則辯稱，大壯是她在健身房的私人教練，她並不知道大壯已婚，為了獲得免費的教練課，才和大壯出遊，原本得知大壯已婚後已慢慢疏遠，但因為正宮先來嗆她，她在心裡也愛慕大壯，才回嗆「愛需要理由嗎」，她和大壯沒有發生性行為，在公開空間泡湯時也有穿泳衣，她的觀念比較美式，和大壯有牽手、擁抱，至於接吻的部分她則不解釋。

不過大壯出庭作證說，他跟小花從2019年8月就開始交往，激戰地點大多在小花住處或摩鐵，兩人有到有床的那種個人湯屋裸體泡湯，也發生性行為，後來在去年8月過完兩人的交往紀念日後，他就秒提分手，小花還哭著甩他巴掌。

法官檢視相關證據，認為大壯不僅和小花用親密照訂製2023年日曆，兩人還在左、右手手肘處紋了一樣的刺青，可見兩人為男女朋友，判定美美、小花都侵害配偶權，各要賠正宮20萬元。可上訴。