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長照司長遭爆「逼下屬深蹲演講」！衛福部霸凌恐增至7案

▲▼衛福部政務次長呂建德針對3名主管人員霸凌案調查說明。（圖／記者李毓康攝）

▲衛福部政務次長呂建德說明霸凌案調查情況。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部霸凌案延燒，次長呂建德今日公布接獲案件累計6起，其中2人情節重大等因素即刻調離職務，相關懲處尚未出爐，現在媒體又爆出長照司司長也涉霸凌，要求同仁深蹲並發表激勵演講，連屆齡退休的同仁也要深蹲，讓人備受屈辱。呂建德表示，該案件衛福部尚未接獲，但凡只要是司署長涉及職場霸凌就會用專案小組規格進行調查。衛福部需調查案件恐增至7起。

媒體報導指出，長照司司長將同仁當成小學生耍弄，每天要有人當值星官帶隊全體同仁深蹲、邊發表1分鐘激勵演講，甚至要離職的同仁也必須深蹲說出離職理由。

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呂建德今日與人事處處長李玉惠出面說明霸凌案件調查最新進度，原先3起主管涉霸凌案至今已經增至6名人員，其中有3人屬於主管職，包含社會保險司劉姓司長、健保署陳姓副署長、社工司蘇姓司長；3人則是社工司王姓簡任官、保護服務司林姓簡任視察、國會組張姓組長。

至於長照司司長，呂建德表示，部內尚未接獲將會再進行了解，但如再有司署長層級以上人員涉及職場霸凌情事，將比照此次專案調查小組規格進行查處，勿縱勿枉。

呂建德也一一公開目前6名個案調查情況，其中2人調離現職，分別是社保司司長與保護服務司簡任視察。

1、社保司劉姓司長：於兩年多前擔任健保署台北業務組長任內遭投訴的部分，目前由於問卷調查與訪談內容分歧，即日起調離社保司司長主管職務。

2、保護服務司林姓簡任視察：涉及霸凌情節重大且有具體事證，呂建德指出，該名人員據了解有言語上的人身攻擊，且對象不只一人，為了避免調查過程中訪談對象心生畏懼，因此要求其即日起調離現職。

3、健保署陳姓副署長：問卷與訪談初步調查結果，尚無足夠證據證實霸凌行為，疑似非本人批閱公文行為不當之事，將進一步深入調查。

4、社工司蘇姓司長：問卷與訪談涉情緒管理問題再行檢討，目前尚無具體事證證實霸凌行為，將進一步調查。

5、社工司王姓簡任官：在社工司訪談過程中，衍伸發現涉及霸凌之情事，將立案查辦。

6、國會組張姓組長：遭投訴，但因問卷與訪談涉及行為並不具體，同樣須進一步調查。

呂建德表示，衛福部將持續訪談並比對其他資料來源，期使調查結果反映事件全貌。另為強化調查過程的公正性，避免發生訪談人有受影響或干擾疑慮，即日起包含社保司長在內3名主管職人員於調查期間先行請假，部內將持續擴大調查釐清，並公開調查報告，也會送交考績會懲處，預計兩周內完成。

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