快訊／衛福部霸凌案增至6案！2人調離現職　懲處尚未出爐

▲衛福部針對近日部內三名主管人員管理爭議案件召開記者會調查說明，資料照。（圖／ETtoday資料照）

記者洪巧藍／台北報導

公部門霸凌案延燒，衛福部也傳出前心健司長、社保司長等3名主管涉及霸凌，衛福部次長呂建德今（29）日說明調查狀況，目前部內疑似霸凌調查增至6人，其中社保司司長、保護司簡任視察2人因情節重大等因素即刻調離職務。衛福部強調，為強化調查過程的公正性，避免發生訪談人受干擾，即日請擔任主管職的涉案人於調查期間先行請假，將於兩周內提出調查報告與行政懲處。

繼疾管署昨日公布黃組長霸凌案成立遭拔官調職記過，衛福部今日召開記者會，由呂建德與人事處處長李玉惠出面說明霸凌案件調查最新進度。

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呂建德表示，上周(22日）成立專案調查小組後即進行擴大調查，除原先3名司長、副署長外，也併入當日遭投訴之2位簡任主管，即對5位進行調查。惟於進行調查訪談中衍伸出另1名王姓簡任非主管亦有涉疑似霸凌，故後續調查人數總計為6位。

初步調查有2人先調離現職，分別是社保司司長與保護服務司簡任視察。呂建德說明，社保司劉姓司長於兩年多前擔任健保署台北業務組長任內遭投訴的部分，目前由於問卷調查與訪談內容分歧，即日起調離社保司司長主管職務。保護服務司的林姓簡任視察，由於涉及霸凌情節重大且有具體事證，為了避免調查過程中訪談對象心生畏懼，因此要求其即日起調離現職。

至於其他4案，呂建德指出，健保署陳姓副署長問卷與訪談初步調查結果，尚無足夠證據證實霸凌行為，疑似非本人批閱公文行為不當之事，將進一步深入調查。社工司蘇姓司長之問卷與訪談，涉情緒管理問題再行檢討，目前尚無具體事證證實霸凌行為，將進一步調查。然在訪談過程中，衍伸發現該司內王姓簡任官涉及霸凌之情事，將立案查辦。針對國會組張姓組長遭投訴部分，因問卷與訪談涉及行為並不具體，同樣須進一步調查。

呂建德表示，針對上述6案，部內將盡快提出調查報告與行政懲處；為強化調查過程的公正性，避免發生訪談人有受影響或干擾之疑慮，即日起也請涉及案情主管於調查期間先行請假。

至於後續提出之其他案件，呂建德表示，如再有司署長層級以上人員涉及職場霸凌情事，將比照此次專案調查小組規格進行查處，其他均循本部員工職場霸凌防治與處理作業規定程序辦理進行審查，秉公、依法辦理，勿縱勿枉。