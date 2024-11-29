陸27歲世界羽球混雙冠軍鄭思維宣布退役　感性發文：不會離開羽毛球

▲27歲世界混雙排名第一的男選手鄭思維宣布退役。（圖／翻攝鄭思維微博）

記者魏有德／綜合報導

巴黎奧運結束後，羽球界依往例會有一波「退役潮」。長期與搭擋黃雅瓊位居羽球混雙世界第一的鄭思維今（29）日中午在微博發文，向粉絲們宣布「正式退出國際賽場」，他提到，未來不會離開羽毛球，「我記得我好像我答應過你們明年還會打幾站，哈哈哈哈，對不起，我確實要食言了...。」

▲世界羽球混雙冠軍大陸「雅思組合」。（圖／CFP）

公開資訊顯示，鄭思維現年27歲，溫州鹿城人，主攻羽球混雙項目，2013年入選國家隊，和早一步宣布退役的陳清晨搭擋，斬獲數個冠軍，直至2017年，他和黃雅瓊配對，組成聞名中外的「雅思組合」，開啟橫掃世界羽壇混雙項目的榮耀成就，登頂世界第一。

雖然「雅思組合」在東京奧運一片奪冠呼聲中落敗，但巴黎奧運的賽場上，兩人捲土重來拿下奧運金牌，外界還曾評斷，「至少可以再打個幾年！」沒想到，鄭思維急流勇退，決定正式退出國際賽場。

▲鄭思維和黃雅瓊的「雅思組合」近年制霸世界羽壇混雙項目。（圖／路透）

鄭思維文章表示，從競技能力來看，我們才剛拿完奧運會冠軍且還排名世界前列，為什麼突然就不打了，「那麼我的答案是，這本就是我的人生規劃。無論今年的巴黎奧運會上我有沒有圓夢，我都會做出同樣的決定。」

鄭思維提到，今天主要是想和關注我，支持我的球迷多多表達我的感激，「我可能可以感同身受到你們現在的心情，追了我那麼多年的比賽，突然在那片熟悉的賽場上看不到我了，肯定會不太適應，我自己也會。」

▲鄭思維在比賽中躍起殺球。（圖／路透社）

鄭思維強調，從來都不希望我的一生被人定義為「世界冠軍或奧運冠軍鄭思維」，「目前的成就只是我人生的前半段路程，而已！！！我雖然退出國際賽場但我不會離開羽毛球，我知道我自己的強項在哪裡，所以你們要小心咯，未來想不看到我才難，哈哈哈哈。」

鄭思維文章最後也和粉絲們預告，希望大家能夠理解支持我的決定，雅思組合的最後一戰國際賽事會是杭州總決賽，「這是我專業道路『夢開始的城市』，所以也想在這裡謝幕，我在杭州等你們！但我們不說再見，因為我的生活會永遠『充滿鄭能量』，且永遠『鄭在進行時』。」