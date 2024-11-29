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男友月收入18K「感情該繼續嗎？」　網點出1關鍵搖頭：很可怕

白目男友,女友生氣,情侶,屁孩男友。（圖／記者李佳蓉攝）

▲原PO和男友的價值觀有落差。（示意圖／記者李佳蓉攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

相愛容易相處難，交往久了，有些問題可能會漸漸浮現，進而影響到彼此感情。近日有網友發文透露，她和男友的價值觀有點差距，她自認有野心，但男友則比較不上進，現在月收入只有1萬8000元。正因如此，她便不知道這樣的感情是否還要堅持下去？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「我男友月薪一萬八，戀情該繼續堅持嗎」為標題發文，提到男友不會想要積極賺錢，而她則比較有野心，所以很明顯兩人的價值觀有一定差距。她坦言自己並不是條件不好，不只有人追、有身材、外貌不錯，且還有穩定的工作，但是她因為愛男友，所以可以包容，都和對方AA。

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原PO透露，她已經和男友討論過這件事，但對方卻無法接受，甚至覺得她的價值觀很不行。她認為自己過去一直包容男友的不上進，但隨著年紀越來越大，也心想男友也不可能一夜之間成長，變成一個可以依賴的結婚對象，這樣的戀情還要繼續嗎？

情侶,吵架,兩性,碎碎念,難過。（圖／記者李佳蓉攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「他還年輕嗎，不然一個月1.8（萬）夠活嗎」、「一萬八？他只適合當男友談談戀愛，沒辦法當老公」、「你男友每個月1萬8真的太扯，連基本薪資都不到，可能連自己都快養不活了」、「不要說男友了，當朋友都很辛苦，偶爾想吃點好的也可以AA，但對方就是一副沒錢的樣子，這種相處，想想都累」。

也有網友認為，關鍵在於價值觀差異，「分了吧，不是一萬八的錯，是沒上進心、沒有目標是很可怕的事啊」、「價值觀不合還是趕快分」。但也有網友表示，「我覺得如果他可以用1.8w養活自己並且有存款（傷病備用金）不靠你的話，我覺得也行」、「若是AA，他能拿得出他該付的部分就好，你又何必在乎他一萬八，但當他拿不出來時，就是你們該分手的時候了」。

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