朱雪璋吞亡母508萬遺產「被姊弟抓包」　一審無罪二審改判1年

▲朱雪璋罔顧同母異父手足的權益，侵吞亡母遺產，二審遭判刑。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

自稱朱元璋第19代孫的台北市光信里前里長朱雪璋，目前因案在監服刑。他入獄前母親過世，他竟然罔顧同母異父的李姓姊弟權益，夥同胞弟朱雪瓏，侵吞母親508萬元的遺產，遭檢方提起公訴。一審士林地院判決無罪，但上訴二審後，高等法院改認定他犯下「偽造文書罪」，判刑1年，朱雪瓏也遭判刑5月、得易科罰金。可上訴。

朱雪璋修習空手道，自詡為高手，並在台北市延吉街開設道館，2016年間他與綽號「深海閻王」的柔術高手王毓霖相約比武，卻埋伏20多名黑幫將王男砍成重傷，王的腳筋還遭砍斷，最後朱男遭判刑6年定讞。但朱男卻潛逃大陸，還囂張在臉書上打卡掃墓，直到2020年9月間遭逮，遣送回國服刑。

而本案判決指出，朱雪璋父親為朱鍾真（前最高法院庭長）、母親姓錢。母親於2020年2月底過世，朱男得知母親曾與李姓男子生下2名同母異父的姊弟，而李姓姊弟因遺產報稅問題，與朱的胞弟朱雪瓏不睦，雙方起了爭執。這時朱男跳出來，宣稱自己可以居中協調，並將弟弟交給他、已經填妥資料的遺產稅申報書、繼承系統表等，虛偽填上繼承人「唯有朱雪璋、朱雪瓏」，而後送交國稅局報稅。

國稅局承辦人員被蒙蔽後，核發免稅證明書，朱男再拿著證明書交給朱雪瓏，要朱雪瓏領出戶頭裡的金錢，但朱雪瓏發現證明書上並未記載李姓姊弟的名稱，詢問朱男。朱男謊稱會好好處理他們應繼承的遺產，朱雪瓏後來領出508萬元，扣除醫療、看護、喪葬等費用後，將剩餘遺產的四分之三、約268萬餘元，交給弟弟朱雪瓏。

李姓姊弟等不到國稅局通知繳納遺產稅，經查詢後發現遺產竟已遭朱男兄弟領光，憤而提告。檢方偵辦後，對朱雪璋兄弟提起公訴。

一審士林地方法院認定查無實證，判決朱雪璋兄弟無罪。案件上訴二審，高等法院審理後，改認定朱雪璋兄弟確實明知同母異父的手足有繼承權，卻罔顧2人繼承權利，領走金錢，確實有罪。考量朱雪璋在本案中居主導地位，將他判處有期徒刑1年；朱雪瓏判處有期徒刑5月、得易科罰金。