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中國門市比日本多！　創辦人首度表態：UNIQLO「不用新疆棉」

▲▼ Uniqlo,柳井正,迅銷集團,快時尚。（圖／CFP）

▲柳井正首度證實，UNIQLO不使用新疆棉。（圖／CFP）

記者王佩翊／綜合報導

中國新疆棉花曾被譽為世界上最好的棉花之一，但是2022年爆發「新疆棉」風波，多個國際品牌宣布禁用，卻也引發中國消費者反彈與抵制。當時UNIQLO母公司迅銷（Fast Retailing）創辦人柳井正選擇對此保持中立，但是近日他在接受BBC專訪時，首次公開明確表態「UNIQLO不使用新疆棉」。

根據BBC報導，新疆棉2022年被揭露是由穆斯林維吾爾人被強迫勞動所生產，引發國際抵制。美國在同年正式對來自新疆的進口商品實施嚴格法規，許多國際品牌因此將使用新疆棉的產品下架，包含H&M、Nike、Burberry、Esprit及Adidas等，但此舉卻也引發中國人的強烈反彈，甚至發起抵制。

▲▼日本UNIQLO（優衣褲）。（圖／路透）

▲UNIQLO在中國擁有的門市數量比日本還多。（示意圖／路透）

UNIQLO母公司迅銷（Fast Retailing）執行長柳井正當時拒絕對UNIQLO是否使用新疆棉一事做出回應，僅強調希望在中美兩國之間保持中立，而這項決定也讓UNIQLO繼續在龐大的中國市場保持人氣。

事實上，儘管UNIQLO積極拓展歐洲及美國市場，但亞洲仍是目前的最大市場，其中中國的門市數量甚至超過日本本地。柳井正指出，「中國擁有14億人口，而我們在此只有900到1000家門市，我認為還可以繼續增加到3000家。」

儘管如此，近日他接受BBC專訪時，卻一改先前的模糊策略，首度公開對UNIQLO是否使用新疆棉表態。他表示，「我們沒有使用來自新疆的棉花。」但隨後他停頓了一下，接著補充稱，「如果我再說下去就變得太政治化了，還是到此為止吧。」

商業情報公司「戰略風險」（Strategy Risks）執行長費許（Isaac Stone Fish）表示，中美兩國對企業施加的壓力日益增加，如今已經沒有任何一家大公司能夠再繼續保持政治中立，北京和華府都希望企業選邊站，而東京在這件事上，將繼續向美國靠攏。」

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