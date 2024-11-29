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男聯手14歲兒虐打同居人5歲幼女　打掉門牙瞎扯：咬到糖果掉的

▲▼示意圖,霸凌,暴力,孩童,哭,害怕,童年,問題,幫助,無助,傷,角落,陰影,表達,創傷,鬱悶,暗（示意圖／123RF）

▲父子聯手虐打女友的5歲幼女，甚至連門牙都打斷。此為示意圖。（示意圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

嘉義劉姓男子與女友交往後，竟與前妻所生的兒子，聯手虐打女友5歲的幼女。動不動出拳腳毆打、踹踢女童，甚至還搧巴掌，將女童門牙打斷。被調查時，還辯稱是女童吃糖果時，牙齒不慎咬斷的。最高法院審理後，將劉男判處有期徒刑3年定讞。

判決指出，劉男與女子交往，女友則帶著5歲的女童，和劉共住於嘉義縣梅山鄉，並於去年登記結婚。但劉男屢次虐待女童，動不動就出拳毆打女童頭臉、身體，也會出腳重踹女童。劉男14歲的兒子看著爸爸的暴行，有樣學樣，也經常毆打女童。

2020年7月間，一家人到南投拜訪女童的乾媽，乾媽發現女童身上多處瘀青，心有不捨，透露出想要收養女童的意思。沒想到這讓劉男惱羞成怒，回到家後又對女童施暴。過沒多久，父子又聯手對女童施暴，這次一巴掌將女童門牙打斷，女童滿臉是血，但仍哭求「爸爸不要」。

當年10月間，劉姓父子因為涉嫌其他刑案遭到通緝，最後被警方逮捕歸案，女友帶著女童前往探視時，警察發現女童全身是傷，進一步詢問才發現劉姓父子的惡行，因此報請檢察官另案偵辦起訴，女童則被緊急安置。劉男被依照「成年人傷害兒童罪」提起公訴；至於劉男未成年的兒子則被移送少年法院處理。

法院審理時，劉男否認虐打女童，推說是女友毆打女童成傷，至於牙齒掉落的部分，僅坦承「打了一下巴掌」，還說女童剛好在換牙，過了幾天才掉落，之後又改口，說是女童吃糖果時，不慎咬掉。

但法院比對劉男兒子、女友等人的供詞，認定劉男是主要施暴者，一二審法院均將他判刑3年。全案再上訴，最高法院29日駁回上訴定讞。

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