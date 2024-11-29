史上最大運毒案！62國聯手繳獲1400噸毒品　發現跨洲新路線

▲哥倫比亞海軍與其他國家聯手查緝毒品。（圖／翻攝自哥倫比亞海軍網頁）

記者詹雅婷／綜合報導

哥倫比亞政府聯手全世界超過60個國家執行海上緝毒行動，45天內截獲1400噸毒品，其中包括225噸古柯鹼，創下全球查獲量最多的單一緝毒行動，同時發現一條從南美洲至澳洲的新販毒路線。

In a record-breaking six-week Operation Orion, authorities from 62 nations seized 225 tonnes of cocaine, including a narco-submarine bound for Australia.

The operation also stopped six semi-submersible vessels and uncovered a new drug route across the Pacific.



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CNN、衛報等報導，這起「獵戶座行動」（Operation Orion）緝毒行動總計有62國參與，在10月1日至11月14日期間攔截6艘運毒半潛船（又稱毒品潛艇），查獲1400噸毒品，其中包括超過1000噸的大麻以及225噸古柯鹼。整起行動總計超過400人落網，同時破獲軍火走私與非法移民偷渡集團。

不只如此，當局還發現新的販毒途徑，從南美洲通往澳洲。哥倫比亞海軍官員葛里薩雷斯（Orlando Enrique Grisales）指出，其中一艘毒品潛艇是在太平洋海域被攔截，船上載著5噸哥倫比亞古柯鹼，正駛向澳洲。這批古柯鹼在澳洲的售價是美國的6倍以上，每公斤達24萬美元（約新台幣約新台幣780萬8280元）。