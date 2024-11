史上最大運毒案！62國聯手繳獲1400噸毒品　發現跨洲新路線

▲哥倫比亞海軍與其他國家聯手查緝毒品。(圖/翻攝自哥倫比亞海軍網頁)

哥倫比亞政府聯手全世界超過60個國家執行海上緝毒行動,45天內截獲1400噸毒品,其中包括225噸古柯鹼,創下全球查獲量最多的單一緝毒行動,同時發現一條從南美洲至澳洲的新販毒路線。

In a record-breaking six-week Operation Orion, authorities from 62 nations seized 225 tonnes of cocaine, including a narco-submarine bound for Australia.

The operation also stopped six semi-submersible vessels and uncovered a new drug route across the Pacific.



