爸帶小三回家把媽氣走　3子女被討扶養費嘆：1個錯誤3段痛苦人生

記者黃翊婷／綜合報導

一名年邁婦人阿鳳（化名）過去因為不滿前夫在婚姻關係存續期間帶小三回家，一氣之下拋下丈夫和3名子女離家出走，直到33年後才回頭要求3名子女每個月支付扶養費1.5萬元；3名子女當庭說出悲慘的童年經歷，甚至形容這是「1個錯誤，衍生3人如今痛苦的人生」。台南地院法官日前審理此案，並裁定駁回阿鳳的請求。

▲阿鳳拋下孩子們離家出走，3名子女的童年只能到處借住。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

阿鳳在判決書中主張，她與前夫在婚姻關係存續期間育有3名子女，沒想到前夫竟然將外遇對象帶回家中同住，她無法接受選擇離家出走，後來便與前夫離婚了；如今她因年邁生病，全靠補助費用過活，無力負擔房租、醫療費和生活費，這才決定向法院提出聲請，要求3名子女每人每月應給付5000元扶養費。

3名子女則表示，母親在他們就讀小學時突然離家，3人頓時失去依靠、流落在外，只能四處借住，連正常就學都無法達成，後來3人均在國中時輟學，母親在他們最需要家庭支持的時候選擇離開，33年來音訊全無，連最基本的關心協助都沒有，同齡人都在學習讀書的時候，他們卻被迫面對社會風雨，「1個錯誤，衍生3人如今痛苦的人生」，母親無正當理由未盡到扶養義務，且情節重大，因此他們希望能夠免除對母親的扶養義務。

對於子女們的控訴，阿鳳並未反駁。台南地院法官認為，阿鳳在子女尚未成年時，無正當理由未善盡扶養義務，情節堪屬重大，如今若反過來要求子女負擔扶養義務，顯然有失公平，最終裁定駁回阿鳳的聲請，全案仍可抗告。