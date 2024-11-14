台南女貪400元賣2手機門號　代價關半年

記者黃翊婷／綜合報導

婦人阿鳳（化名）過去有幫助詐欺、洗錢前科，2022年11月、2023年2月又將自己的2組手機門號，以各200元為報酬交給詐團成員使用，導致6名受害者被騙153萬餘元。台南地院法官審理之後，依幫助犯詐欺取財罪，累犯，2次，判處阿鳳有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元。

▲阿鳳賣掉自己的手機門號只賺了400元，代價卻是被判刑6個月。（示意圖／記者許力方攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿鳳貪圖200元報酬，2022年11月間將自己的手機門號A交給真實姓名、年籍均不詳的男子「小熊」使用；隔年2月她又將自己的手機門號B交給「小熊」，再次獲得200元報酬。

詐團成員取得阿鳳的手機門號之後，在2023年3、4月間陸續以兌換獎品、販售演唱會門票等理由，對6名受害者施詐，總計得手153萬餘元，其中1名受害者一口氣就被騙走150萬元。

台南地院法官表示，阿鳳過去有幫助詐欺、洗錢等前科，如今又再犯相同罪名之罪，可見她的自我克制能力及對刑罰反應力薄弱，考量到她已經坦承犯行，但至今尚未與受害者達成調解或賠償損害，最終依幫助犯詐欺取財罪，累犯，2次，各判處有期徒刑3個月、4個月，合併應執行有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。