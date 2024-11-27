　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

毒駕男尿檢沒過「直線行走10公尺過了」　1原因被判無罪

記者黃翊婷／綜合報導

駕駛阿榮（化名）今年2月間開車外出時，被警方查獲車上有愷他命，經檢驗尿液中去甲基愷他命濃度達449ng/mL，因而挨告。但台南地院法官認為，阿榮當下曾接受直線行走10公尺、平衡動作等測試，都沒有異常，加上現有證據尚不足以證明他當時有達到不能安全駕車的程度，最終裁定無罪。

▲▼ 開車,兜風,駕駛。（圖／CFP）

▲阿榮坦承開車之前有吸毒。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿榮今年2月7日凌晨1時許在某處施用第三級毒品愷他命，大約7至8個小時之後，他駕駛一輛自小客車上路，並在同日上午11時許被警方攔查，當場查扣一包愷他命（含袋重0.9公克）。

檢警經阿榮同意採集尿液送驗，檢驗結果尿液中去甲基愷他命濃度達449ng/mL，涉犯刑法第185條之3第1項第4款之施用毒品致不能安全駕駛動力交通工具罪嫌。阿榮對於上述犯行也坦承不諱。

不過，台南地院法官認為，阿榮被查獲時，曾接受直線行走10公尺、單腳站立平衡動作、用筆畫同心圓等測試，結果均合格，肢體控制協調能力沒有因為吸毒而明顯減弱，從測試觀察紀錄表看來，尚不足以認定他當時有不能安全駕車的情形。

法官表示，檢方出示的證據只能證明阿榮曾在今年2月7日凌晨1時許吸毒，並在體內仍有殘留毒品濃度，尚未完全代謝完畢的情形之下開車上路，無法證明他開車時已經達到不能安全駕駛的狀態，最終因證據不足依法諭知無罪，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
「10點後就停了呢」日媒讚台灣球迷守規矩！還有天才招數
黃恩賜要結婚了！獲贈70萬獎金　雙喜臨門
掌握70%投手情報！加入中華隊情蒐組「這3周每天工時18hr
蘋果發布警告！Apple ID恐遭駭客入侵　釣魚手法曝光
林家正8年前影片被挖！　球迷再度圈粉：真的有料
11年沒性生活！小S喊話老公「想開放性關係」
中華隊「班機上1畫面」他秒哭：王建民低調王者風範

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

疑機械故障無法抬升…輕航機迫降花蓮溪河床！民航局現場勘查中

「我阿榮啊！」彰化阿北收訊衝銀行匯1200萬　被攔阻隔天又來

男業務員告白遭拒！瘋狂亂砍13刀刺死同事　二審仍判無期徒刑

花蓮偏鄉部落藏製毒廠！他網路自學煉出2億安毒　網購衝鋒槍自保

加菲貓背包「眼睛一直閃」竟是惡男竊聽妻女　女告前夫結果曝

毒駕男尿檢沒過「直線行走10公尺過了」　1原因被判無罪

高雄老司機7200找應召女上摩鐵　亮刀恐嚇白嫖反進帳500下場曝

產女嚇壞「怕家人知道」嬰屍急丟芒果園　高雄大學情侶慘了

卓榮泰視察檢警緝毒成果　回應修法爭議「解鈴還需繫鈴人」

捲派下權弊案「收賄1208萬」羈押半年　前和美鎮長600萬交保　

問林昱珉：日本有賣檳榔嗎 記者被狂罵｜20241126 ET午間新聞

高國輝虧「不用再喊好想贏韓國」　徐展元興奮高喊：好爽贏韓國！

寶見兒被問「日本有賣檳榔嗎」變臉！林昱珉媽發聲：不捨他被誤會

陳傑憲為何一直問老婆咧？　「有家庭才有我」先安頓妻兒

中華隊接機災難！　陳傑憲護妻兒動怒

中華隊慘變配角！免稅店搶蹭C位合照　遭灌爆改名「黃巾之亂」

鄭雨盛未婚當爸！又爆腳踏三條船　「熱吻26歲嫩女友」影片外流

中華隊淪配角！采盟亂入搶C位「董座鞠躬10秒道歉」畫面曝光

陳傑憲返台「又再找老婆」　 急忙跑回機場大廳找人！

台灣英雄前進總統府！　「榮耀劍門」高規迎接

疑機械故障無法抬升…輕航機迫降花蓮溪河床！民航局現場勘查中

「我阿榮啊！」彰化阿北收訊衝銀行匯1200萬　被攔阻隔天又來

男業務員告白遭拒！瘋狂亂砍13刀刺死同事　二審仍判無期徒刑

花蓮偏鄉部落藏製毒廠！他網路自學煉出2億安毒　網購衝鋒槍自保

加菲貓背包「眼睛一直閃」竟是惡男竊聽妻女　女告前夫結果曝

毒駕男尿檢沒過「直線行走10公尺過了」　1原因被判無罪

高雄老司機7200找應召女上摩鐵　亮刀恐嚇白嫖反進帳500下場曝

產女嚇壞「怕家人知道」嬰屍急丟芒果園　高雄大學情侶慘了

卓榮泰視察檢警緝毒成果　回應修法爭議「解鈴還需繫鈴人」

捲派下權弊案「收賄1208萬」羈押半年　前和美鎮長600萬交保　

疑機械故障無法抬升…輕航機迫降花蓮溪河床！民航局現場勘查中

衰捲黃巾之亂！「畫室老師古素琴」收網友攻擊留言：我不是董事長

點出接機之亂原因　蔡其昌：當下我也很混亂

15歲女懷孕32週遭同學持西瓜刀「砍傷」　家屬嘆：不知原因

Dame Time再現！　里拉德轟37分12助攻率公鹿狂掃5連勝

衛冕軍道奇再擴版圖！五年1.82億美元網羅塞揚強投史奈爾

11月大盤震盪8檔千億台股ETF　00919獨紅

「10點後就停了呢」日媒讚台灣球迷守規矩！還有天才招數

「我阿榮啊！」彰化阿北收訊衝銀行匯1200萬　被攔阻隔天又來

「馬路當床墊」醉漢倒地睡...險遭車輾　 中興警助平安返家

社會熱門新聞

7刀狠殺酒店妹！刺胸割頸坐她身上淫辱　兇煞再逃死

獨／台中命案！25歲男遭虐打「下半身」喪命

破解柯文哲「滅證指令」　關鍵帳冊被她碎掉了

英文女師「鋸屍」奇案　人夫公務員魂斷小三家

柯文哲再被挖出2300萬賄款　八大金庫曝光

謝宜容涉霸凌遭境管！　防逃專刊曝光

獨／超摳軍人性愛照討分手費　 判百倍奉還女大生

雲林狼師！　專挑「弱勢女生」午休性侵

已婚男演員騙砲！激戰單身女9次

柯文哲「收錢八大金庫」曝光！　神祕單位代號流出

雲林狼師性侵「多位小學女生」　竟還拿退休金全身而退

柯文哲親封陳智菡「比特犬」　執行千萬計畫

沈慶京傳「澳門輸光」　賴賭桌不走

建材公司坐擁上億元存款 不繳19萬元健保費

更多熱門

相關新聞

他瞎扯母亡騙女店員1500元　下場曝光

他瞎扯母亡騙女店員1500元　下場曝光

男子阿興（化名）去年12月騎著妹妹的機車半夜外出，並冒用他人名義謊稱母親死亡，急需一筆費用處理喪葬事宜，成功向值夜班的女店員騙得1500元。台南地院法官日前審理此案，並依行使偽造私文書罪判處阿興有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元。

女貪400元賣2手機門號　代價關半年

女貪400元賣2手機門號　代價關半年

陳啓昱通緝照太久遠挨轟！南檢抓媒體照去背上傳

陳啓昱通緝照太久遠挨轟！南檢抓媒體照去背上傳

陳啓昱逃亡通緝　台南地院駁回聲押

陳啓昱逃亡通緝　台南地院駁回聲押

女沒被禮讓怒比中指　1原因獲無罪

女沒被禮讓怒比中指　1原因獲無罪

關鍵字：

台南地院

讀者迴響

熱門新聞

日本遭遇最大冷門　MLB官網提2大質疑

林昱珉愛妻爆麥當勞打工！因他一句話離職

郭俊麟告白「可能是最後一次」暗示告別國家隊

吉力吉撈突大吼：給林昱珉檳榔　本人急回應

日媒評12強 江坤宇最佳游擊！

啦啦隊女神長11cm腫瘤「球員男友陪複診」

王陽明私訊！林昱珉親回覆「曬對話截圖」

一局狂灌8分！U12小將16:0摧毀中國

中華隊冠軍球去哪了？棒協證實交到「他」手上

日本電視台剪輯「歷代最強台灣」　86秒預告超級熱血

苦苓點名1人打造「台灣鐵牛棚」：卻從未出現在鏡頭前

伍佰「28年前金曲」神預言陳傑憲　網友朝聖登熱搜

東京巨蛋「官方海報」沒有台灣　日媒：反成奪冠動力

中華隊砸2900萬情蒐！陳傑憲讚1台秘密武器

陳傑憲辣妻「大尺度上空照」被翻出！絕美畫面掀暴動

更多

最夯影音

更多

問林昱珉：日本有賣檳榔嗎 記者被狂罵｜20241126 ET午間新聞

高國輝虧「不用再喊好想贏韓國」　徐展元興奮高喊：好爽贏韓國！

寶見兒被問「日本有賣檳榔嗎」變臉！林昱珉媽發聲：不捨他被誤會

陳傑憲為何一直問老婆咧？　「有家庭才有我」先安頓妻兒

中華隊接機災難！　陳傑憲護妻兒動怒

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

泡麵星級料理 挑戰營養師

泡麵星級料理 挑戰營養師

「文里補習班」開課啦！重現節目中米其林三星主廚安成宰示範的「大蒜泡麵」

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面