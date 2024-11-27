毒駕男尿檢沒過「直線行走10公尺過了」　1原因被判無罪

記者黃翊婷／綜合報導

駕駛阿榮（化名）今年2月間開車外出時，被警方查獲車上有愷他命，經檢驗尿液中去甲基愷他命濃度達449ng/mL，因而挨告。但台南地院法官認為，阿榮當下曾接受直線行走10公尺、平衡動作等測試，都沒有異常，加上現有證據尚不足以證明他當時有達到不能安全駕車的程度，最終裁定無罪。

▲阿榮坦承開車之前有吸毒。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿榮今年2月7日凌晨1時許在某處施用第三級毒品愷他命，大約7至8個小時之後，他駕駛一輛自小客車上路，並在同日上午11時許被警方攔查，當場查扣一包愷他命（含袋重0.9公克）。

檢警經阿榮同意採集尿液送驗，檢驗結果尿液中去甲基愷他命濃度達449ng/mL，涉犯刑法第185條之3第1項第4款之施用毒品致不能安全駕駛動力交通工具罪嫌。阿榮對於上述犯行也坦承不諱。

不過，台南地院法官認為，阿榮被查獲時，曾接受直線行走10公尺、單腳站立平衡動作、用筆畫同心圓等測試，結果均合格，肢體控制協調能力沒有因為吸毒而明顯減弱，從測試觀察紀錄表看來，尚不足以認定他當時有不能安全駕車的情形。

法官表示，檢方出示的證據只能證明阿榮曾在今年2月7日凌晨1時許吸毒，並在體內仍有殘留毒品濃度，尚未完全代謝完畢的情形之下開車上路，無法證明他開車時已經達到不能安全駕駛的狀態，最終因證據不足依法諭知無罪，全案仍可上訴。