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華爾街日報：賴總統出訪　中共料軍演警示川普新政府

▲▼總統賴清德主持第二次「健康台灣推動委員會」會議。（圖／總統府直播）

▲總統賴清德。（圖／總統府直播）

文／中央社

總統賴清德將出訪友邦馬紹爾群島共和國、吐瓦魯與帛琉，期間將過境夏威夷與關島。「華爾街日報」引述亞太地區官員說法報導，中國可能以多場軍演回應，規模接近國慶演說後的圍台行動，旨在防堵川普新政府介入西太平洋第一島鏈。

華爾街日報（Wall Street Journal）報導，總統府確認賴總統出訪南太友邦後，解放軍發言人舉行記者會，中共戰機及無人機計19架次跨越海峽中線。

亞太地區安全官員說，北京很可能以更多軍演回應賴總統出訪，警示即將上任的川普（Donald Trump）政府，接近中國沿海，從日本、台灣延伸到菲律賓的第一島鏈，都在中國影響力之下。一名官員指出，北京意在（美國）政權移交期間畫下警戒線，建立區域主權影響力及防堵美國介入。

受訪官員認為，如果中共為此發動多場軍演，規模將接近賴總統在113年中華民國國慶演講後，解放軍進行的圍台行動，當中可能包括灰色地帶戰術、海警船封鎖接近台灣的國際航道與海警人員登船檢查等。

賴總統出訪南太友邦與夏威夷、關島，正值川普新政府尚未確定對台政策的複雜時刻，川普曾公開要求台灣大幅提高國防經費，並指台灣晶片業者偷走美國勞工就業機會；他已提名對中鷹派的聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）與眾議員瓦爾茲（Michael Waltz），出任國務卿與國家安全顧問。

夏威夷與關島是美國重要軍事基地，總統府未公布夏威夷行程，但預料將與當地政治領袖與軍事將領會晤，前總統蔡英文2019年到訪夏威夷，期間會晤州國民兵司令兼民防廳長羅根（Arthur Logan）。

關島是美國在太平洋上的海空軍事要地，也是美中軍事角力的地理焦點，美國海軍本週才接收首艘佈署在關島的維吉尼亞級核動力攻擊潛艦。

美國海軍代理次長曼西尼里（Thomas Mancinelli）曾指出，關島比夏威夷更接近北京，戰略位置重要。政治分析師認為，賴總統在美國政權移轉之際，避免前往具象徵意義的美國東岸城市紐約或華盛頓，意在將中國的政治敏感議題降至最低。

賴總統去年曾以副總統身分訪問巴拉圭，期間過境紐約與舊金山，解放軍也發動演習。大西洋理事會（Atlantic Council）全球中國中心（Global China Hub）客座研究員宋文笛指出，這顯示台灣的新領導者認為，務實優先於政治象徵意義。

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