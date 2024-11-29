▲ 頂新和德文教基金會攜國際藝術家邱秀霞返鄉，永靖成美藝廊展現人文之美。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者王威智／採訪報導

以花卉與家鄉風景為靈感，一幅幅栩栩如生的作品，勾勒出永靖的自然之美。由頂新和德文教基金會策劃的「從永靖看世界－大觀藝術研究會暨小木屋創作聯展」於11月23日持續至12月17日在南彰化成美藝廊盛大開幕，吸引眾多藝文愛好者共襄盛舉。

▲▼ 頂新和德文教基金會創辦人魏應充邀國際藝術家邱秀霞返鄉，與寫生同好舉辦聯展，11月23日持續至12月17日在南彰化成美藝廊盛大開幕 。（圖／記者鄭遠龍攝）

此次展覽的核心人物、永靖出身的藝術家邱秀霞，以水彩畫作述說對家鄉的深情。她表示：「這次作品的題目是『從永靖看天下』，希望延續永靖的文化傳統，並將美好傳遞給更多人。」邱秀霞過去曾在永靖國小和國中任教，退休後成立大觀藝術研究會，帶領同好透過水彩和油畫詮釋永靖與世界的風景。

▲▼ 永靖出身的藝術家邱秀霞，以水彩畫作述說對家鄉的深情。（圖／記者鄭遠龍攝）

頂新和德文教基金會創辦人魏應充創立成美藝廊，致力於推動地方文化與藝術的保存與傳承。基金會副執行長邱慧珊表示：「魏先生常說，下一代的人文涵養是這一代的責任。」正是這樣的理念，讓成美藝廊成為南彰化地區的重要藝文據點。她補充：「創辦人特別關注這次展覽，還提前到現場關心畫作，希望透過這樣的平台拉近藝術與民眾的距離。」

▲▼ 頂新和德文教基金會創辦人魏應充創立成美藝廊，致力於推動地方文化與藝術的保存與傳承。（圖／記者鄭遠龍攝）

藝術家與地方文化的結合，也讓展覽更具深度。大觀藝術研究會代理會長張秀琴說：「感謝基金會提供這麼好的場地，讓我們有機會呈現像孩子一樣純粹的作品。」基金會藝術顧問施南生則指出，成美藝廊多年來承載了許多藝術家的夢想，也成為地方居民的重要美術教育基地。

▲頂新和德文教基金會副執行長邱慧珊。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲成美文化園區鼓勵在地居民與遊客參與寫生活動，希望藉此活動深化在地人文涵養。（圖／記者鄭遠龍攝）

除了展覽，成美文化園區鼓勵在地居民與遊客參與寫生活動，用畫筆描繪永靖的自然風光，感受藝術融入生活的魅力。園區分為免費參觀的成美藝廊和需付費入場的成美文化園，參訪者既可在藝廊欣賞精美展覽，也能深入園區體驗藝術與自然的和諧之美。基金會藉由這些活動，深化在地人文涵養，讓藝術成為文化傳承的重要橋樑，連結人與家鄉，打造更具意義的生活體驗。