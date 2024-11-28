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「膠帶黏香蕉」賣出2億元！水果攤主聽到淚崩

▲▼義大利藝術家卡特蘭（Maurizio Cattelan）用膠帶把一根香蕉黏在牆上，創作了3幅名為「喜劇演員」（Comedian）。（圖／達志影像／美聯社）

▲卡特蘭用膠帶把一根香蕉黏在牆上，創作了3幅名為「喜劇演員」的藝術品。（圖／達志影像／美聯社。）

記者楊庭蒝／綜合報導

一根普通香蕉經藝術加持後身價暴漲，在紐約蘇富比拍賣會上締造新紀錄。義大利藝術家卡特蘭（Maurizio Cattelan）的作品「喜劇演員」（Comedian）使用膠帶將香蕉固定在牆上，變成一個藝術品，於本月20日以520萬美元拍出，再加上買家佣金共620萬美元（約新台幣2.02億元）成交，由加密貨幣「波場」（TRON）創辦人孫宇晨投得。

這件作品的香蕉來源引發關注，原來是從拍賣行外的街邊水果攤購入，每根售價僅35美分，若購買四根更可享特價優惠。令人唏噓的是，該攤位的雇員沙阿南（Shah Alam）得知自己售出的香蕉竟能創造如此天價後，不禁淚流滿面。這位74歲的攤販每周工作四天，每天長達12小時，時薪僅12美元，與五名室友合租布朗克斯一處地下室公寓。

對此，藝術家卡特蘭表示，作品本意即在凸顯「荒謬」，價格愈高更能強化這個概念。新科藏家孫宇晨除獲得作品所有權外，還將收到安裝說明書及藝術品證書，未來若香蕉腐壞可自行更換。他已表明計畫食用這根香蕉，以回應作品在藝術史上的特殊地位。

值得一提的是，這並非「喜劇演員」首次引發話題。2019年在邁阿密藝術展首次亮相時，就有藝術家當場將展品香蕉取下食用；2023年在首爾三星美術館展出時，也發生類似情況。但這些「吃香蕉」事件反而凸顯了作品探討藝術價值與商業體制的核心理念。

孫宇晨透過聲明強調，這件作品不僅是藝術品，更代表了結合藝術、網路文化與加密貨幣的文化現象，相信能激發更多思考與討論，在藝術史上留下一席之地。

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