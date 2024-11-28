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流鼻血恐是「肝病或癌症」前兆！醫警告：冒2症狀要小心

（示意圖／翻攝自pexels）

▲很多人都有過流鼻血的經驗，要當心有時恐為隱藏病灶所致。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

很多人都有流鼻血的經驗，但要當心可不一定只有外傷才會導致流鼻血。耳鼻喉科醫師張皓鈞為此也列出常見的流鼻血原因，除了鼻部外傷、鼻中膈前半部出血外，還有可能是高血壓、肝病等全身性疾病，其中他提到，像是鼻咽癌、鼻竇癌，症狀多為鼻水或痰帶血，務必要注意。

醫師張皓鈞近日在臉書粉專《張皓鈞醫師/ 陳亮宇耳鼻喉科診所》發文衛教，並整理出流鼻血常見的6個原因：

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1.鼻中膈前半部出血：最常見！占病例一半以上。鼻子發炎、過敏或鼻中膈彎曲時更易出血，大多可以用「手指壓迫法」止血。

2.鼻部外傷：約占2成，如車禍或撞傷引起。常伴鼻骨骨折或頭骨受傷，應立即送醫。

3.全身性疾病：主要是凝血功能受損，如血液疾病（白血病、血友病）、高血壓、肝病等；另外，氣喘、慢性咳嗽也可能導致鼻出血。

4.腫瘤：比例不到1成，如鼻咽癌、鼻竇癌，症狀多為鼻水或痰帶血，血量少但需警惕。

5.懷孕期鼻出血：靜脈叢擴張充血，增加出血風險。

6.遺傳性疾病：如遺傳性出血性毛細血管擴張症，需注意家族病史。

至於流鼻血的處理方式，張皓鈞也提醒要記住口訣「低頭、加壓、冰敷」：

1.頭低：坐直、頭微向前傾，千萬別仰頭！避免血液流進喉嚨。

2.加壓：用拇指和食指壓住鼻翼10至15分鐘，張嘴呼吸。

3.冰敷：敷在鼻部讓血管收縮，幫助止血。

4.若10至15分鐘未止血，應立刻前往耳鼻喉科或急診。

5.血液吐出：不要吞下，避免噁心嘔吐。

預防流鼻血方面，張皓鈞解釋，應避免挖鼻子或用力擤鼻涕，有鼻過敏、鼻竇炎要積極治療；再來，天氣乾冷時，用無香料凡士林保持鼻腔濕潤；第三點則是少吃太熱或刺激性食物，避免過量飲酒；最後，出血後應暫時避免劇烈運動或洗熱水澡。

另外流鼻血後的注意事項？張皓鈞表示，停止出血後，別再挖鼻或用力擤鼻涕。若反覆出血或有其他症狀（如帶血痰、貧血），要及早就醫檢查潛在問題，「流鼻血不可忽視，尤其有全身疾病或腫瘤可能，務必重視治療黃金時間！」

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