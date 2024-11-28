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賴清德4策略強化國人心理健康　服務量能增倍、酒藥癮治療都補助

▲▼總統賴清德28日召開健康台灣推動委員會第二次會議，會中聚焦「提升民眾心理健康韌性」、「強化癌症防治策略」兩大主題。（圖／總統府直播）

▲總統賴清德28日召開健康台灣推動委員會第二次會議，會中聚焦「提升民眾心理健康韌性」、「強化癌症防治策略」兩大主題。（圖／總統府直播）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德28日召開健康台灣推動委員會第二次會議，會中聚焦「提升民眾心理健康韌性」、「強化癌症防治策略」兩大主題。其中，為因應國人心理健康需求，執政團隊研擬四大行動策略，包含「擴大推動心理健康支持」、「提供連續性精神醫療照護」、「提升多元化成癮治療量能」與「強化科技應用與實證研究」，以強化國人的心理健康韌性。

根據報告內容顯示，2018至2023年全人口自殺主因為「憂鬱傾向、罹患憂鬱症或其他精神疾病」名列第一，因應國人心理健康需求提升，賴政府上任迄今推動「全民心理健康韌性計畫」、「心理健康支持方案」、「兒童及青少年心智病房」，並增列公務人員「身心調適假」假別。

衛福部也研擬四大行動策略：首先「擴大推動心理健康支持」，透過多元管道提升心理健康服務可近性，至2028年將「心理健康支持方案」服務量能增加為3倍，服務群眾涵蓋孕產婦、癌友及家庭照顧者；第二為「提供連續性精神醫療照護」，建立跨網絡精神病人轉介機制，預計於2028年佈建社區心衛中心達100處，設置兒童及青少年心智病房達4處。

第三為「提升多元化成癮治療量能」，要加強疾病識能，擴大補助藥癮與酒癮治療費用，深化特定人口群成癮治療與介入方案，預計於2028年將酒癮治療服務量能增加為3倍；第四則是「強化科技應用與實證研究」，建立精神健康調查機制，整合相關資料發展精神病人風險模組，並擴大專業人力培訓，預計於2028年完成國民心理健康調查，且挹注精神衛生研究經費增加為3倍。

此外，針對校園青少年心理輔導策略，教育部也藉由修正《學生輔導法》強化學生輔導諮商中心功能，將社會情緒學習（SEL）概念融入教師研習與高中階段課程。「身心調適假」方面，自113學年度起高級中等學校與大專校院皆已實施。教育部也推動校園促進方案，提升教職員輔導知能、精神科醫生入校服務，強化年輕族群的心理健康韌性。

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