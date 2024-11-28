搶得「全球Robotaxi第一股」　小馬智行赴美上市喊「改變世界」

▲大陸公司「小馬智行」推出的無人計程車服務。（資料照／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸自動駕駛技術企業「小馬智行」27日在美國那斯達克正式掛牌上市，成為全球Robotaxi行業的首家上市公司，標誌著「全球Robotaxi第一股」正式誕生。創始人樓天城表示，那斯達克上市「只是無人駕駛技術改變世界的開始」。

Robotaxi稱為機器人計程車、自駕計程車或無人計程車，簡單來說，就是不需要人類操作的自動駕駛計程車，依賴AI、雷達、光學鏡頭、感測器及GPS等技術來實現自動駕駛。

《觀察者網》報導，小馬智行的股票代碼為「PONY」，在擴大發行規模後，將以每股13美元的發行區間價上限發行總計2300萬股美國存托股票，融資額可達2.99億美元。

此外，加上此次通過同步私募配售價值約1.534億美元的普通股，小馬智行本次IPO總募資金額可達約4.52億美元，成為今年以來美股自動駕駛領域最大規模的IPO。

小馬智行於2016年成立，是大陸首批在北京、上海、廣州、深圳取得無人駕駛出行服務許可的企業，也是唯一在這四大一線城市取得所有類別Robotaxi監管許可的自動駕駛公司。

目前，小馬智行已經在北京、上海、廣州、深圳等城市投放了250多輛Robotaxi車輛。此外，小馬智行還在韓國、盧森堡、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國等國家和地區布局自動駕駛業務，實現技術和產品輸出。

在上市儀式上，小馬智行聯合創始人、CTO樓天城表示，那斯達克上市只是無人駕駛技術改變世界的開始，「我們的征途遠未結束」。

根據小馬智行最新招股書顯示，2024年前三季營收3951萬美元，近三年總營收超1.79億美元。雖然公司在過去幾年中一直處於虧損狀態，但虧損幅度正在逐漸縮小。2022至2023年，淨虧損分別為1.48億美元、1.25億美元，2024年前三季為9389萬美元。