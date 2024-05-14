自駕計程車釀2次追撞！　美國對亞馬遜子公司Zoox展開調查

▲亞馬遜子公司Zoox開發的自駕計程車。（圖／路透，下同）



記者張靖榕／綜合外電報導

亞馬遜2020年收購的子公司Zoox提供自動駕駛計程車服務，但因為2起急煞引發後車追撞的事故，目前正受到美國公路交通安全管理局的調查。

綜合外電報導，美國公路交通安全管理局13日在公布於官網的文件中表示，將會評估Zoox研發的自動駕駛系統。

2起自駕計程車的車禍時間都發生在白天，當局確認Zoox旗下的車輛在事故發生當時都處於自動駕駛模式；其中一起車禍引發後方摩托車追撞，騎士受到輕傷，另一起遭休旅車追撞的事件，則是Zoox的人類駕駛受到輕傷。當局表示會將調查重點放在該公司的自動駕駛系統、撞車事故中的表現，以及系統在行人周圍的表現。

Zoox在公司聲明中證實，該公司正配合回答美國公路交通安全管理局提出的相關問題，「公開透明與配合當局是最重要的」。該公司也說，車輛上都有人類安全駕駛。

亞馬遜於2020年6月收購Zoox，價格超過10億美元（約新台幣324億元）。Zoox在2023年表示外觀時髦且體積小的四人座車，可於2座Zoox大樓間約1.6公里的公共道路上自動載運員工。

分析師認為，亞馬遜收購Zoox是想用於外送服務。Zoox車輛無方向盤及踏板，內部有2個面對面的長凳，乘客採對座方式，長度低於3.7公尺，行駛速度最高56公里／小時。