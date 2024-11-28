覬覦大嫂美色！色男夜闖房間伸狼爪　她遭掐脖掙扎：你哥知道嗎

▲男子覬覦大嫂的美色，深夜悄悄闖入房間，嚇得大嫂當場大叫。（示意圖／記者黃克翔攝）



記者柯振中／綜合報導

高雄市一名男子阿宏（化名）與母親、哥哥及大嫂小雨（化名）等人同住，沒想到他因為覬覦小雨的美色，2023年間深夜闖入小雨的房間，意圖動手侵犯，嚇得小雨直喊「你這樣你哥哥知道嗎」。由於阿宏賠償了50萬元，高雄高分院最終予以阿宏3年緩刑、期間交付保護管束，並須接受法治教育2場次。

根據判決書內容，阿宏與母親、哥哥、大嫂小雨、姪子共同居住在鳳山某處透天厝，2023年1月某天的深夜，他因為覬覦小雨的美色，偷偷潛入了小雨的房間，並且趁機觸碰了小雨的小腿。

由於夫妻分房睡，小雨遭到觸碰以後，從睡夢中驚醒並且大叫，阿宏竟直接掐住她的脖子，時間至少一分鐘。等到阿宏鬆開手，雙方開始拉扯，小雨只能拚盡全身力氣，說出「你這樣的話，你難道不怕被你哥哥知道嗎」、「你這樣你哥哥知道嗎」，重複了好幾次以後，阿宏才終於鬆手。

▲男子覬覦大嫂的美色，深夜悄悄闖入房間，嚇得大嫂當場大叫。（示意圖／記者黃克翔攝）



小雨當下十分驚慌，立即連繫了在教會認識的大哥，並且將丈夫叫醒，將遭遇侵犯的事情全都說了出來。事後經過討論，小雨決定報警提告，阿宏也因為部分否認犯行、未與小雨達成和解或調解，因此被依照乘機猥褻罪、傷害罪，分別判處8個月、5個月有期徒刑。

案件經過上訴，阿宏與小雨達成和解，並且賠償了50萬元。高雄高分院法官審理後，維持原判決，不過予以緩刑3年、期間交付保護管束，並應接受2場法治教育課程，全案仍可上訴。