　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

身障男遭長期霸凌慘死！當沙包隨便打罰喝醬油　3室友+1女起訴

▲桃園市詹姓身障男子今年2月間在宿舍被發現猝死，檢警調查發現死者傷痕累累，桃檢查出陳姓等3名室友涉嫌長期凌虐毆打致死，圖為案發現場。（資料照／熱心人士提供）

▲桃園市詹姓身障男子今年2月間在宿舍被發現猝死，檢警調查發現死者傷痕累累，桃檢查出陳姓等3名室友涉嫌長期凌虐毆打致死，圖為案發現場。（資料照／熱心人士提供）

者沈繼昌／桃園報導

桃園市詹姓身障男子今年2月間在宿舍發現猝死樓梯間，3名室友報警堅稱死者走樓梯不慎摔倒是意外，桃園地檢署檢察官率法醫相驗後查出死者全身傷痕累累且多為陳舊傷勢，由於3人辯詞多處矛盾，現場監視器遭丟棄，檢方依傷害致死罪嫌且有串證之虞將陳姓、邱姓與宗姓男子向桃園地院聲押禁見獲准，同案邱姓女子則以3萬元交保；桃檢調查發現，陳姓等3名室友涉嫌長期凌虐、毆打死者致死，檢方近日偵結依傷害致死罪嫌將4人提起公訴，至於同案龔姓男子則獲不起訴，本案將移請國民法庭審理。

檢警調查，39歲的詹姓男子於今年2月間被發現在八德區某物流公司宿舍猝死在樓梯間，八德警方查出，死者身體有多處有不明傷痕，報請桃園地檢署檢察官相驗，檢察官率領法醫相驗時查出，死者身上有多處陳舊傷痕，身體軀幹、頭部等多處有擦挫傷勢，法醫解剖時發現其內臟破裂，導致腹腔大量出血，死因則是出血性休克。

八德警方於7月上旬持桃園地院核發拘票，逮捕36歲陳姓男子、41歲邱姓男子、30歲宗姓男子與陳男的31歲邱姓女友等4人到案。專案小組調查發現，死者與陳姓、邱姓與宗姓男子等3人是物流公司臨時工，同為宿舍室友關係，因詹男具中度身障礙病史，常被陳、邱與宗男等人霸凌，動輒藉故拳打腳踢，邱姓女友亦會參與。

▲桃園市詹姓身障男子今年2月間在宿舍被發現猝死，圖為案發現場。（資料照／熱心人士提供）

桃園市詹姓身障男子今年2月間在宿舍被發現猝死，圖為案發現場。（資料照／熱心人士提供）

檢警專案小組查出，詹男摔下樓梯後昏迷猝死，但警方在現場發現現場附近監視器隨之不翼而飛，檢方複訊後認為陳、邱與宗姓男子恐有串證之虞向桃園地院聲請押禁見獲准。

桃檢查出，詹姓男子為邱姓男子國小同學，宗姓男子則為詹姓男子之鄰居，陳姓男子於2022年2月間以詹弄壞工作用機具為藉口，要詹必須以工作賺錢抵債，遂請友人將詹於2023年8月間帶至八德區物流公司宿舍居住，詹與陳等4人均為物流公司臨時工，但陳卻假藉還債名義經常苛扣詹薪水，詹每月薪資都被陳等人苛扣，只能依靠身障補助每月5000元過生活。

檢方還查出，陳等人不滿詹有時會向陳等人索取金錢、香菸，抑或以衛生習慣不佳等理由，藉機凌虐或毆打詹男，其中陳男自2023年10月起，無故藉機毆打詹男頭部、胸部與腹部等處，或以徒手或持實心硬物攻擊，其力道、次數、身體部位長期被傷害，且3人經常藉機凌虐，尤其陳經常藉機對詹以摺疊椅或床墊壓住詹身體毆打凌虐，甚至不准詹吃飯，只准以喝醬油果腹。

由於3人經常凌虐與毆打，詹男無法以言語表達心中不滿，只能吃止痛藥過活，陳等人仍要求詹必須工作抵債，導致詹男身體終於支撐不下，於今年2月6日凌晨5時許倒臥在宿舍樓梯間死亡之結果，案經詹男妹妹報警處理，專案小組調查後才揭露陳男等人惡行，本案將移請國民法庭審理。

 【 更多新聞】

掛急診錢不夠「推擠護理師」還掐她脖子　桃園莽男認錯賠償

3男缺錢刺青店噴辣椒水「搶走皮包」　熱心民眾包圍報警活逮

加菲貓背包「眼睛一直閃」竟是惡男竊聽妻女　女告前夫結果曝

 

 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／毛畯珅二審坦承「摸了所有女童」
快訊／低溫特報擴大7縣市！　平地急凍跌破10度
采盟獲2單位同意「只能定點合照」　董事長卻帶隊亂竄佔C位
「傑憲轉動巨大齒輪」　古林睿煬表態：想打國際賽
快訊／黃紹庭坦承犯行遭起訴！　1455萬全繳回
黃鴻升今41歲冥誕！《玩很大》公開「未曝光照片」
巡山員深夜換攝影機電池　突頭部中彈倒地亡
快訊／沈慶京站起來了！　北檢今提審「備輪椅」未使用

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

館長自爆「做過球版」　簡舒培北檢提告：有無脅迫球員打假球

簡舒培、陳賢蔚按鈴申告館長賭博！怒轟：割開球迷傷口的兇手

網路男友喊「老婆」她暈船　女貸款30萬投資...警及時阻詐

轉任律師當上櫃藥廠獨董涉內線交易　前法官賺286萬判囚3年10月

園長之子毛畯珅性侵6童遭重判28年　二審坦承「摸了所有女童」

退伍前2天軍人為友出氣「滅火器重擊後腦」打死人　二審仍判13年

客人問上體育課「有沒有0.3」　櫃檯男回一句話被判關6個月

快訊／高市議員黃紹庭涉詐助理費遭起訴　吐1455萬檢求從輕量刑

自製名片掃QRCODE買毒！高雄豪宅藏喪屍煙彈分裝場　上億毒品遭扣

身障男遭長期霸凌慘死！當沙包隨便打罰喝醬油　3室友+1女起訴

路易莎佈局全球 展店北士科

賈永婕遭爆「做公益只為送女兒上名校」　淚崩澄清：有錢願意分享不行哦？

吉力吉撈曝「盜2壘」原因　球迷笑噴：不會收帳單嗎？

郭俊麟迪士尼單膝下跪！　「求婚陳冠宇」：他說好

要叫台灣隊還中華隊？蔡其昌：別內耗都是同一隊

#陳傑憲 以前唱 #辣台妹 畫面被挖出！現場超炸

#郭俊麟 證實最後1次打中華隊！父驕傲兒表現打120分

周湯豪突被3歲弟叫爸爸　表情慌爆：蛤？台下笑瘋

館長自爆做過球版簽賭 王浩宇：已檢舉｜20241127ET午間新聞

哥哥0距離貼臉爆哭　妹眉頭擠成川字超無奈

館長自爆「做過球版」　簡舒培北檢提告：有無脅迫球員打假球

簡舒培、陳賢蔚按鈴申告館長賭博！怒轟：割開球迷傷口的兇手

網路男友喊「老婆」她暈船　女貸款30萬投資...警及時阻詐

轉任律師當上櫃藥廠獨董涉內線交易　前法官賺286萬判囚3年10月

園長之子毛畯珅性侵6童遭重判28年　二審坦承「摸了所有女童」

退伍前2天軍人為友出氣「滅火器重擊後腦」打死人　二審仍判13年

客人問上體育課「有沒有0.3」　櫃檯男回一句話被判關6個月

快訊／高市議員黃紹庭涉詐助理費遭起訴　吐1455萬檢求從輕量刑

自製名片掃QRCODE買毒！高雄豪宅藏喪屍煙彈分裝場　上億毒品遭扣

身障男遭長期霸凌慘死！當沙包隨便打罰喝醬油　3室友+1女起訴

房價高漲！　南台灣僅剩3個重劃區有2字頭預售屋

餐廳偷改食譜沒告知　女大生「吃下最常吃餐點」後嚴重過敏死亡

台鹽前董座陳啟昱突投案　菊系人馬接連翻車引討論

僅需2小時航程　Solaire Resort帶你開啟馬尼拉心臟地帶的奢華旅遊新體驗

館長自爆「做過球版」　簡舒培北檢提告：有無脅迫球員打假球

簡舒培、陳賢蔚按鈴申告館長賭博！怒轟：割開球迷傷口的兇手

麥味登也賣「鬆餅堡」！上架1天就缺貨　網狂讚：不輸麥當勞

新任勞動部長「六日都要開會」　時程表曝光！全單位被下封口令

網路男友喊「老婆」她暈船　女貸款30萬投資...警及時阻詐

轉任律師當上櫃藥廠獨董涉內線交易　前法官賺286萬判囚3年10月

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

社會熱門新聞

覬覦大嫂美色！色男夜闖房間伸狼爪

巡山員換攝影機電池突傳槍響　頭部中彈亡

上課變上床！已婚健身教練劈2女學員

即／國1北新竹段連2撞！嚴重紫爆回堵5K

即／高市議員黃紹庭涉詐助理費遭起訴　繳回1455萬

即／台中公捷處長性騷6女下屬！　2大過免職退休金沒了

館長做球版稱當年沒運彩！球評揭5大差異

陳啓昱投案傳「高雄仲裁者」策劃　黑道下追殺令

7刀狠殺酒店妹！刺胸割頸坐她身上淫辱　兇煞再逃死

快訊／台中公捷處長「性騷6女下屬」遭重懲！　4大原因曝光

快訊／沈慶京站起來了！北檢提審備輪椅未使用

彰化爆偵查佐輕生亡！妻悲曝「遺言點名3人職場霸凌」

惡火奪7命！嫌自豪比鄭捷厲害：破紀錄

北市國小男師驚傳偷拍女學生！

更多熱門

相關新聞

醋男13刀狠殺女友狂分屍　開膛剖肚切割內臟沖馬桶

醋男13刀狠殺女友狂分屍　開膛剖肚切割內臟沖馬桶

菲籍移工馬克（譯音，29歲）懷疑36歲女友蜜雀兒（譯音，36歲）移情別戀，前往女友中壢租屋處，持預藏螺絲刀朝女友頸部、腹部與胸口處猛刺多刀，事後為掩飾罪行竟將女友開膛破肚、分割屍體，臨走前還偷竊女友金融卡等物；國民法庭19日開庭審理，被告馬克對犯罪事實坦承不諱，依犯殺人罪判處無期徒刑。又犯損壞屍體罪，處有期徒刑4年6月。又犯竊盜罪，處有期徒刑4月，並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。

酒後騎車自摔害慘同鄉　21歲男搶救57天不治　

酒後騎車自摔害慘同鄉　21歲男搶救57天不治　

KTV兩派人馬酒醉互嗆　酒客遭刺胸、腹大量出血不治

KTV兩派人馬酒醉互嗆　酒客遭刺胸、腹大量出血不治

台南槍擊丟包醫院案　另一人無罪理由曝

台南槍擊丟包醫院案　另一人無罪理由曝

即／高雄魚販持刀殺女友　國民法官一審宣判

即／高雄魚販持刀殺女友　國民法官一審宣判

關鍵字：

桃園身障男陳屍樓梯間4男女涉案3聲押國民法庭

讀者迴響

熱門新聞

中華隊婉拒日方慶祝！1000瓶香檳去向曝光

采盟蹭中華隊爆黃巾之亂　特勤認了「2單位同意」真相大逆轉

國高中生新潮流！小北百貨「1物」被瘋搶...家長傻眼

本土劇男神認愛一年多分手了！

吳俊偉冠軍遊行上車崩潰！林昱珉急解圍

500元改圖樣？　當年少棒小將喊值得

快訊／世界棒球最新排名出爐！　台灣位居第二

無印良品爆活春宮？年輕男女懶人沙發上疑口愛

陳子豪複數球隊鎖定！拚逾5年大合約

黃巾之亂燒到昇恆昌　現場舉牌畫面曝

林昱珉爆返台「先入伍服役」

覬覦大嫂美色！色男夜闖房間伸狼爪

巡山員換攝影機電池突傳槍響　頭部中彈亡

第一眼看到人頭還是大手？

約到雷砲！21歲男「賭一把」不吃事後藥染愛滋

更多

最夯影音

更多

路易莎佈局全球 展店北士科

賈永婕遭爆「做公益只為送女兒上名校」　淚崩澄清：有錢願意分享不行哦？

吉力吉撈曝「盜2壘」原因　球迷笑噴：不會收帳單嗎？

郭俊麟迪士尼單膝下跪！　「求婚陳冠宇」：他說好

要叫台灣隊還中華隊？蔡其昌：別內耗都是同一隊

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

泡麵星級料理 挑戰營養師

泡麵星級料理 挑戰營養師

「文里補習班」開課啦！重現節目中米其林三星主廚安成宰示範的「大蒜泡麵」

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面