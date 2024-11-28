身障男遭長期霸凌慘死！當沙包隨便打罰喝醬油　3室友+1女起訴

▲桃園市詹姓身障男子今年2月間在宿舍被發現猝死，檢警調查發現死者傷痕累累，桃檢查出陳姓等3名室友涉嫌長期凌虐毆打致死，圖為案發現場。（資料照／熱心人士提供）

者沈繼昌／桃園報導

桃園市詹姓身障男子今年2月間在宿舍發現猝死樓梯間，3名室友報警堅稱死者走樓梯不慎摔倒是意外，桃園地檢署檢察官率法醫相驗後查出死者全身傷痕累累且多為陳舊傷勢，由於3人辯詞多處矛盾，現場監視器遭丟棄，檢方依傷害致死罪嫌且有串證之虞將陳姓、邱姓與宗姓男子向桃園地院聲押禁見獲准，同案邱姓女子則以3萬元交保；桃檢調查發現，陳姓等3名室友涉嫌長期凌虐、毆打死者致死，檢方近日偵結依傷害致死罪嫌將4人提起公訴，至於同案龔姓男子則獲不起訴，本案將移請國民法庭審理。

檢警調查，39歲的詹姓男子於今年2月間被發現在八德區某物流公司宿舍猝死在樓梯間，八德警方查出，死者身體有多處有不明傷痕，報請桃園地檢署檢察官相驗，檢察官率領法醫相驗時查出，死者身上有多處陳舊傷痕，身體軀幹、頭部等多處有擦挫傷勢，法醫解剖時發現其內臟破裂，導致腹腔大量出血，死因則是出血性休克。

八德警方於7月上旬持桃園地院核發拘票，逮捕36歲陳姓男子、41歲邱姓男子、30歲宗姓男子與陳男的31歲邱姓女友等4人到案。專案小組調查發現，死者與陳姓、邱姓與宗姓男子等3人是物流公司臨時工，同為宿舍室友關係，因詹男具中度身障礙病史，常被陳、邱與宗男等人霸凌，動輒藉故拳打腳踢，邱姓女友亦會參與。

▲桃園市詹姓身障男子今年2月間在宿舍被發現猝死，圖為案發現場。（資料照／熱心人士提供）

檢警專案小組查出，詹男摔下樓梯後昏迷猝死，但警方在現場發現現場附近監視器隨之不翼而飛，檢方複訊後認為陳、邱與宗姓男子恐有串證之虞向桃園地院聲請押禁見獲准。

桃檢查出，詹姓男子為邱姓男子國小同學，宗姓男子則為詹姓男子之鄰居，陳姓男子於2022年2月間以詹弄壞工作用機具為藉口，要詹必須以工作賺錢抵債，遂請友人將詹於2023年8月間帶至八德區物流公司宿舍居住，詹與陳等4人均為物流公司臨時工，但陳卻假藉還債名義經常苛扣詹薪水，詹每月薪資都被陳等人苛扣，只能依靠身障補助每月5000元過生活。

檢方還查出，陳等人不滿詹有時會向陳等人索取金錢、香菸，抑或以衛生習慣不佳等理由，藉機凌虐或毆打詹男，其中陳男自2023年10月起，無故藉機毆打詹男頭部、胸部與腹部等處，或以徒手或持實心硬物攻擊，其力道、次數、身體部位長期被傷害，且3人經常藉機凌虐，尤其陳經常藉機對詹以摺疊椅或床墊壓住詹身體毆打凌虐，甚至不准詹吃飯，只准以喝醬油果腹。

由於3人經常凌虐與毆打，詹男無法以言語表達心中不滿，只能吃止痛藥過活，陳等人仍要求詹必須工作抵債，導致詹男身體終於支撐不下，於今年2月6日凌晨5時許倒臥在宿舍樓梯間死亡之結果，案經詹男妹妹報警處理，專案小組調查後才揭露陳男等人惡行，本案將移請國民法庭審理。