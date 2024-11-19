13刀狠殺女友狂分屍！開膛剖肚切割內臟沖馬桶　醋男逃死判決曝

▲菲籍移工馬克前往女友租屋處狂刺13刀，還開膛剖肚分屍並將內臟沖馬桶。

記者楊熾興／桃園報導

菲籍移工馬克（譯音，29歲）懷疑36歲女友蜜雀兒（譯音，36歲）移情別戀，前往女友中壢租屋處，持預藏螺絲刀朝女友頸部、腹部與胸口處猛刺多刀，事後為掩飾罪行竟將女友開膛破肚、分割屍體，臨走前還偷竊女友金融卡等物；國民法庭19日開庭審理，被告馬克對犯罪事實坦承不諱，依犯殺人罪判處無期徒刑。又犯損壞屍體罪，處有期徒刑6年6月。又犯竊盜罪，處有期徒刑4月，並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。

▲國民法庭以馬克犯殺人等罪判處無期徒刑。（圖／資料照片）

檢警調查，菲籍女移工蜜雀兒去年7月18日未按時上班，雇主與仲介人員翌日前往其位於中壢區成章二街租屋處訪視，發現全身是血倒臥浴室，屍體疑似遭切割死狀悽慘，其男友馬克案發後不知去向，中壢警方循線在八德區移工宿舍查獲馬克到案。桃園地檢署檢察官會同法醫相驗，發現死者慘遭開膛破肚且臟器外露，四肢甚至還有遭肢解的傷痕，兇手分屍企圖明顯。

檢方複訊時，馬克坦承犯行，聲稱當天與死者口角後，憤怒以手摀住女友嘴巴，並持預藏螺絲刀朝其頸部、腹部與胸口處猛刺至少13刀，導致其大量出血後慘死。

行兇後馬克將屍體從房間拖至浴室，再至陽台取出切肉刀自胸口處切至腹部，取出內臟分割後丟入馬桶沖掉，再以洗衣粉沖洗現場與床墊，再將血衣等證物包入垃圾袋，帶到八德區移工宿舍垃圾桶丟棄，臨走前還偷走死者皮夾內金融卡，並將死者2支手機拆解後丟棄。

國民法庭審理後以馬克對犯罪事實坦承不諱，佐以檢察官提出之各項事證，被告所為構成刑法第271條第1項之殺人罪、刑法第247條第1項之損壞屍體罪、刑法第320條第1項之竊盜罪。犯殺人罪，處無期徒刑，褫奪公權終身。又犯損壞屍體罪，處有期徒刑肆年陸月。又犯竊盜罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。