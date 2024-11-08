酒後騎車自摔害慘後座！21歲男腦部重創　搶救57天客死異鄉

▲越南籍范姓移工去年9月晚間酒後騎車搭載林姓同鄉離去，行經觀音區新華路彎道時疑因車速過快摔車，後座林男送醫後搶救仍傷重不治。（示意圖／達志影像）

記者沈繼昌／桃園報導

越南籍范姓移工去年9月晚間在友人處飲用啤酒，深夜騎車搭載林姓同鄉離去，行經觀音區新華路彎道時疑因車速過快且重心不穩摔車，其中後座林男經搶救後住院長達57天後仍因傷重不治，警方為范姓移工抽血檢測酒精濃度達每公升0.76毫克已超標；桃檢偵結依駕駛動力交通工具血液中酒精濃度達百分之0.05以上，因而致人死罪嫌提起公訴，本案將移至國民法庭審理。

檢警調查，21歲的越南籍范姓移工於去年9月24日晚間在桃園市友人住處飲用啤酒聚餐，晚間11時許離去時，搭載同是21歲的林姓同鄉返回觀音區住處，行經觀音區新華路一段一處轉彎處，范男疑似車速過快且重心不穩摔車，導致范與林2人雙雙倒地受傷，2人分別被送醫急救，其中後座林姓越南籍男子經送醫急救後再轉院至部立桃園醫院新屋分院急救，住院長達57天後仍因外傷性腦出血、缺氧性腦病變、慢性呼吸衰竭導致嚴重肺炎仍宣告不治，范姓移工經送醫治療，醫院抽血檢測經換算為酒精濃度達每公升0.76毫克已超標，大園警方依公共危險罪嫌將范姓移工移送桃檢偵辦。

桃檢複訊時，范姓移工坦承酒駕事實，檢方根據警方現場照片、醫院診斷證明、死亡證明書等佐證，確認范姓移工酒駕犯行之事實，偵結依駕駛動力交通工具血液中酒精濃度達百分之0.05以上，因而致人死罪嫌起訴，本案將由國民法庭審理。