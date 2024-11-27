極樂佛寺！泰僧侶與男信徒「1對1性愛靈修」　河邊激戰網看傻

▲泰國一名僧侶被指經常與男信徒發生性行為。（圖／翻攝自Facebook／J Moi V+）



記者王佩翊／編譯

泰國東北依善地區馬哈沙拉堪省一名僧侶被指控私下和男信徒發生性行為，甚至還會舉辦一對一的佛法課程，然而實際上則是和男信徒「性愛靈修」。由於他經常透過網路與信徒交流，因此聲名大噪，還在寮國擁有大量粉絲。

根據Channel 7報導，臉書粉專J Moi V+在25日踢爆了這起醜聞，文中指出，一名僧侶因為在傳誦佛法時的聲音優美而聞名，但他卻特別關照「男信徒」，經常會安排與男信徒進行「一對一佛法指導」，地點通常在河邊的住所。

該名僧侶在泰國和寮國都擁有大量信徒，其中特別受到寮國人歡迎。文章中還暗示，該名僧侶的「一對一佛法指導」其實涉及性行為，並非純粹的宗教教導。不僅如此，該名僧侶還會透過網路聊天與信徒進行接觸，而聊天內容則是充滿性暗示。

粉專分享了自稱曾經與該名僧侶發生性關係的男信徒的對話截圖。男信徒表示，兩人曾經在該名僧侶以前居住的一座寺廟旁的河邊發生性行為。

對此，被指名的僧侶承認文章中提到的僧侶可能就是他本人，但強烈否認相關指控，並稱這些指控不是事實。他還指出，這是因為他與另一名僧侶發生財務糾紛，對方不滿，才會蓄意抹黑他。