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「遊覽車輾過頭部」奇蹟生還！　女騎士靠安全帽撿回小命

▲▼被公車輾過頭部 她戴安全帽奇蹟存活。（圖／翻攝自the pattaya news）

▲女騎士靠著安全帽撿回一命。（圖／翻攝自the pattaya news，下同）

記者王佩翊／編譯

泰國芭達雅一名婦女騎摩托車行經芭達雅至羅勇的道路上，與一輛大型遊覽車相撞，她的頭部當場遭車輪輾過，令人震驚的是，雖然安全帽被壓碎，但是女子卻奇蹟般地撿回一命，沒有被爆頭，事後傷患也被送往醫院接受進一步治療。

根據《芭達雅新聞》報導，芭達雅往羅勇的36號公路25日晚間6時6分發生嚴重車禍，一名騎著紅色摩托車的女騎士頭部被遊覽車輾壓，但卻因為戴著安全帽而奇蹟生還。

警消獲報後隨即趕往現場，而發生撞車事故的是一輛紅色摩托車與一輛滿載中國遊客的遊覽車，遊覽車左前方則有明顯撞擊痕跡。

▲▼被公車輾過頭部 她戴安全帽奇蹟存活。（圖／翻攝自the pattaya news）

▲▼被公車輾過頭部 她戴安全帽奇蹟存活。（圖／翻攝自the pattaya news）

55歲的肇事司機維通·攀松（Witoon Phansong）表示，事發當時他正駕駛著遊覽車行駛在中間車道，但卻突然發現女騎士的摩托車從左側橫切到右側。他曾試圖急煞車，並按喇叭警告，但摩托車還是沒有反應，最終兩車相撞。

女騎士被撞倒後頭部當場被遊覽車的輪胎輾過。根據急救人員表示，女子的頭部受到了嚴重撞擊，安全帽雖然在被遊覽車輾壓後碎裂，但是仍然成為女子活命的關鍵，讓她躲過被爆頭的命運。救援人員當場替她急救，並迅速送往醫院接受進一步治療。

女騎士目測年齡約在30歲至40歲之間，但是因為身上並未攜帶身分證明文件，因此還無法確定真實身分。警方也已經介入調查，並調閱監視器畫面，以釐清事故的詳細經過。

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