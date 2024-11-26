受困枯井72小時！他瘋狂哭喊　村民「以為鬧鬼」沒人理





▲一名男子受困枯井，試圖哭喊求救，卻被誤以為是「鬧鬼」。（圖／翻攝自Facebook／สมาคมพิทักษ์กาญจน์แม่ระมาด，下同。）

記者吳美依／綜合報導

泰國達府（Tak）湄索縣（Mae Sot）發生離奇事件，一名男子意外摔落廢棄枯井，他不斷大聲哭喊、呼救，居民卻誤以為是「鬧鬼」，因此不敢上前查看。

《曼谷郵報》報導，本案發生在泰緬邊境的森林區域，巡邏隊24日晚間隱約聽見有人在哭喊，但不確定聲音來源，於是隊長大喊了一聲，不明男聲也彷彿在回應一般喊了回來，他們趕緊呼叫湄索比達康基金會（Mae Sot Pitakkarn Foundation）提供救難支援。

救援人員往森林裡走了500公尺，竟在一口老舊的枯井裡，找到受困者，並且又花了至少30分鐘，終於把人救上來。受困者是22歲中國籍男子柳川一（Ryu Chuan-i，音譯），他非常虛弱，左手腕骨折、全身瘀青，儘管如此，情況還不算太嚴重，被緊急送往湄索醫院救治。

獲救之後，柳川一透過翻譯表示，自己在井裡待了3天3夜，沒吃也沒喝。此外，他也很感謝所有伸出援手的人。其中一名救援人員透露，早在3天之前，附近居民就聽見奇怪的哭聲，但由於那個地方太黑暗又太荒涼，大家都非常害怕，根本不敢去找聲音來源。

巡邏隊已經聯繫移民當局，調查這起事件的原因與事發經過，以及柳川一是如何進入該地區。當地官員也說，他們將在井口加裝蓋子，避免類似事件再次發生。