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川普2.0關稅戰「亞洲最慘」！前10大進口國占6個　台灣也上榜

▲▼ 美國總統當選人川普。（圖／路透）

▲ 川普揚言上任後對所有進口商品加徵關稅。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統當選人川普25日放話，上任第一天就要對墨西哥、加拿大及中國商品大幅提高關稅，而他此前在競選期間便揚言對所有進口商品加徵關稅，「讓美國再次偉大」。美媒指出，這對亞洲來說恐怕是個壞消息，可能衝擊仰賴對美出口提振經濟的國家，包括台灣在內。

CNN統計2023年對美出口前10大亞洲國家，中國以5012億美元居冠，占其出口總額14.8%；排名第二的日本為1451億美元，占出口總額的20.2%；第3名為1163億美元的南韓，占比18.4%。

台灣則在越南之後，以對美出口762億美元排名第5，占整體出口額的17.6%，其餘依序為印度、泰國、新加坡、馬來西亞及印尼。

美國去年也是中國、越南、泰國、印度及日本最大出口國，以及南韓、印尼僅次中國的第二大出口國，對馬來西亞及新加坡則是第三大出口國。

而美國去年從墨西哥進口額最高，其次為中國及加拿大，且前10大進口國中就有6個在亞洲，除中國外還有日本、南韓、越南、台灣及印度。

不過，川普對中國加徵關稅可能使東南亞從中受益。隨著美國減少對中進口，對越南、泰國等國貿易逆差逐漸增加。

川普稱他希望提高所有進口商品關稅，以縮小或消除貿易逆差，但經濟學家警告，關稅實際上是由美國納稅人買單，因企業將國內售價提高，最終將進口成本轉嫁到消費者身上。

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