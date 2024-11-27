曾助川普處理疫情衝擊　哈塞特將「出掌國家經濟會議」

▲經濟學家哈塞特獲川普任命出掌白宮國家經濟會議。（圖／路透）

文／中央社

經濟學家哈塞特曾協助川普第一任政府處理疫情衝擊，今天他獲川普任命出掌白宮國家經濟會議，將與財政部長提名人、避險基金經理人班森特密切合作，落實川普一長串待兌現的經濟承諾。

62歲的哈塞特（Kevin Hassett）現任史丹佛大學胡佛研究所的研究員，他曾於2017年9月至2019年中擔任白宮經濟顧問委員會（Council of Economic Advisers，CEA）主席，2020年初回鍋白宮擔任經濟顧問，協助緩解2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情對各產業造成的損失。

川普晚間於聲明中說，哈塞特將確保美國與過去利用美國的國家進行公平貿易，強化美國與新、舊盟友的經濟關係，同時確保美國人民的繁榮。

哈塞特今年8月接受美國媒體CNBC採訪時力推川普的關稅計畫，「他（川普）想做的是馬上把美國的關稅設定為與其他國家向我們徵收的關稅相等」。哈塞特當時也說，其他國家對美國製造的產品徵收關稅時，川普「非常不高興」。

他10月對英國「金融時報」表示，聯準會「讓通膨失控」，擁有獨立的央行很重要。

哈塞特曾擔任哥倫比亞大學助理教授，1990年代擔任聯準會經濟學家，之後加入智庫美國企業研究所（American Enterprise Institute）。

現任聯邦參議員羅姆尼（Mitt Romney）、已故參議員馬侃（John McCain）、及前總統小布希（George W. Bush）角逐白宮時，哈塞特曾是他們的經濟顧問。

他過去為川普效命時，經常提供正面經濟分析支持川普的貿易走向，並反駁削弱川普政府經濟成就的數據。當時他的辦公室提出的替代數據，與國會預算處（CBO）及美國人口調查與統計局呈現的數據不同。

彭博（Bloomberg News）下午報導，哈塞特即將要掌管的白宮國家經濟會議（National Economic Council，NEC）常與上述CEA混淆，CEA性質偏經濟智庫，NEC更像是政策制定團隊，目前由前聯準會副主席布蘭納德（Lael Brainard）擔任主席。

NEC是在柯林頓（Bill Clinton）競選總統時，以著名的「笨蛋！問題在經濟」一句口號，成功擊敗挑戰連任的老布希（George H.W. Bush）下的時空背景成立，負責協調經濟政策，因此常常必須管理企圖影響總統決策的內外部競爭角力。

川普打選戰時，開出一大票待兌現的經濟承諾，例如稅收豁免清單以吸引收取小費的勞工及賺取加班費的藍領階級、對貿易夥伴徵收懲罰性關稅之際促進經濟成長等，哈塞特獲任命掌NEC，工作勢必更具挑戰性。